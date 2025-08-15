Sergio Oruj, entrenador del San Pablo: «Creo que a algunos equipos no les gusta viajar a la isla, o tienen miedo»

En primer lugar, ¿por qué se decantó por la oferta del San Pablo?

Yo había renovado por el Ripollet para entrenar al juvenil, pero me motivaba salir fuera de casa. Llevaba 20 años allí, como jugador y luego como entrenador. Había entrenado a todos los equipos y quería salir fuera. Me llegó la oferta del San Pablo, con Iván Gil (director deportivo del San Pablo) tengo buen trato, y también es muy amigo mío José Fernández, entrenador del Gasifred, que me animó a venir. Fueron un cúmulo de circunstancias las que me hicieron decantarme por esta oferta.

¿Qué espera aportar al equipo?

Vengo con muchas ganas de trabajar y de aportar mi metodología de trabajo, de entrenar y la competitividad que tengo, además de toda mi experiencia como entrenador en Segunda División. Es la primera vez que salgo fuera de casa y es un nuevo reto que me ilusiona mucho, por lo que tengo muchas ganas de empezar a entrenar.

¿Cuáles son las señas de identidad de sus equipos?

Mi idea es que llevemos la batuta del partido, presionar, practicar un buen fútbol, abierto, con pocas pérdidas en campo propio y, sobre todo, competir. Todo eso depende de los días de entrenamiento, si se compite bien entrenando, luego se podrá competir en los partidos.

¿Cómo valora la plantilla de la 25/26? La directiva ha hecho un esfuerzo bastante importante para dotar dar un salto de calidad al equipo.

Tengo que conocer la plantilla en profundidad. He visto jugar a las chicas, y luego también he visto vídeos. Cuando yo he fichado por el San Pablo, ya habían configurado la plantilla para la próxima temporada. Son chicas que tienen muy buenas condiciones. Además, hay muchas sudamericanas, que son muy competitivas, algo que le falta a las españolas, ser más competitivas. La directiva ha hecho un gran esfuerzo para conformar la plantilla y firmándome a mí y espero devolverles esa confianza.

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

Intentar conseguir la salvación lo antes posible y, a partir de ahí, buscar los puestos de arriba. Intentar quedar entre las seis primeras y meternos en play-off sería lo suyo. Pero claro, es un equipo con seis jugadoras nuevas y eso lleva un periodo de adaptación, ellas se tienen que acoplar a mí, y yo a ellas. Esto es una cosa de dos, las jugadoras y el entrenador. Si las jugadoras no van a una con el entrenador, no conseguiremos nada. Pero creo que haremos una gran temporada, confío plenamente en mí y en mi trabajo, y creo que podremos sacar rendimiento a esta plantilla.

¿Da la plantilla por cerrada?

Hay 14 fichas hechas. Si sale alguna jugadora, los miraríamos, pero por ahora tenemos 14 fichas, una jugadora que probaremos en pretemporada y una de la cantera que ha estado en la Selección Balear de fútbol-playa, así que, si no hay cambios, la plantilla está cerrada.

¿Cómo va a organizar la pretemporada?

He mandado a las jugadoras un plan de trabajo para que el 1 de septiembre, que es el primer entrenamiento, ya vengan físicamente bien. La primera semana entrenamos cinco días, la segunda también, y la tercera es la que empezamos la competición oficial, el 20 de septiembre. Las chicas tienen que venir el 1 de septiembre en buen estado físico para empezar a entrenar la primera semana el modelo de juego defensivo, la segunda el modelo de ataque y la tercera otra vez la defensa.

Este año les han encasillado en el Grupo 1, con equipos de Cantabria, Asturias y Galicia, ¿se ha equivocado la Federación con esa decisión? Tendrán que asumir viajes más largos y muchos fines de semana tendrán que hacer noche fuera, con el gasto que eso conlleva.

Ahí hay algo que no cuadra. Los grupos, bajo mi punto de vista, no están bien puestos. Porque si tú miras la Segunda División masculina, el grupo catalán está con Baleares y Comunidad Valenciana. Lo que no puede ser es que, en femenino, Baleares no esté con Cataluña. En Juvenil Liga Nacional, Baleares está con Cataluña, que es lo lógico. Hay algunos equipos a los que creo que no les gusta viajar a la isla o tienen miedo. Hay muy buenos equipos en Cataluña, que tiene ocho en Segunda División. También ha bajado el Telde, el Rubí, San Pablo ha hecho muy buen equipo… A lo mejor hay equipos de algunas comunidades que se han quejado y han tomado esta decisión. De todas formas, nosotros estamos esperando, porque hay un equipo murciano en el grupo catalán, y si este equipo se retira, intentaremos coger su plaza.

¿Cuál sería su sueño con el San Pablo?

Jugar el play-off el primer año sería muy bonito. Sería la bomba conseguir esto en mi primera temporada aquí. La directiva ha gastado mucho en fichar jugadoras de fuera y tenemos que luchar por ello desde el primer día. Aquí se viene a trabajar, porque el club lo ha dado todo por ellas y ellas tienen que darlo todo por el club, igual que yo.