La XXIV edición del Día de la Piragua se celebrará el 30 de agosto, con salida desde es Nàutic

El próximo 30 de agosto, a las 9 horas, están convocados los aficionados al piragüismo de la isla que quieran participar en la XXIV edición del Día de la Piragua, que, como todos los veranos, organiza el Club Nàutic Sant Antoni en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu. En esta jornada especial no se compite, sino que se realiza un recorrido en grupo de ida y vuelta desde las instalaciones del club a es Salt d’en Portes. En este rincón marinero, se hará una parada técnica de hidratación y para anotar los dorsales, lo que da acceso a participar en el gran sorteo de premios que se celebrará después de la prueba, en las instalaciones del Área Deportiva.

En el Día de la Piragua suelen participar alrededor de un centenar de personas y la única condición es tener 10 o más años y saber nadar. Los más pequeños, de entre 3 y 10 años, podrán salir también a remar en la misma embarcación que sus padres o responsables. Las inscripciones pueden realizarse online a partir del próximo lunes, 18 de agosto, y tienen un coste de 5 euros, que incluyen una camiseta de recuerdo.

Como gran novedad, este año se otorgará un premio especial al mejor disfraz y a la piragua mejor caracterizada. El objetivo es fomentar un toque de creatividad y generar mayor diversión para los participantes. Entre las docenas de premios que se sortearán tras el recorrido destaca un paddle surf con kit de kayak. Además, la organización proporcionará 50 plazas en kayak para quienes quieran participar y no dispongan de embarcación propia. Antes de la salida, un técnico del club impartirá unas nociones básicas a los palistas novatos o con poca experiencia.