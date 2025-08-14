Jordi Marí, primer deportista de Ibiza en participar en los EUSA Games de deportes de contacto

El próximo 21 de agosto, Jordi Marí, del club Budoka, hará historia al convertirse en el primer deportista de Ibiza en participar en los Juegos Europeos Universitarios en la disciplina de deportes de contacto. El evento se celebrará en Varsovia (Polonia) y reunirá a 1.400 competidores procedentes de 30 países, que representan a más de 325 universidades y escuelas superiores de toda Europa.

La ceremonia de apertura tendrá lugar el viernes 22 de agosto en el estadio Tor Sluzewiec de Varsovia, que marcará el inicio oficial de los Campeonatos de Europa Académicos de Artes Marciales. Jordi Marí competirá en representación de la Universidad Politécnica de Valencia, donde cursa actualmente el Grado en Biotecnología, y participará en dos modalidades: Pointfight (-74 kilos) y Kicklight (-74 kilos), ambas en categoría sénior absoluta.

En este importante desafío internacional, Marí contará con el apoyo técnico de Joan Marí, seleccionador de la Federación Balear de Kick boxing y Muaythai y su entrenador habitual, quien también se desplazará hasta Varsovia para acompañarlo durante la competición.

Este hito deportivo supone un paso más en la proyección del kick boxing balear y un reconocimiento al esfuerzo y dedicación del joven ibicenco, que llevará el nombre de la isla a un evento universitario de máximo nivel europeo.