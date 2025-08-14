El Gasifred Atlético entrenará con el equipo que ha ganado las tres últimas Ligas de Campeones

El Gasifred Atlético ya conoce su hoja de ruta para la pretemporada. El conjunto dirigido por José Fernández, que comenzará la competición oficial el próximo 20 de septiembre a domicilio ante el Málaga Ciudad Redonda FS, se pondrá el mono de trabajo el próximo lunes con la primera sesión de entrenamiento tras las vacaciones veraniegas.

Este jueves, el Gasi ha anunciado su calendario de pretemporada, en el que disputará un total de cuatro partidos y un entrenamiento en Mallorca junto al Palma Futsal, campeón de las últimas tres ediciones de la Liga de Campeones, el próximo miércoles 20 de agosto. El primer partido de los ibicencos se disputará el 30 de agosto en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante el Barça Atlètic, uno de sus rivales la próxima temporada en Segunda División. Solo un día después, el equipo de José Fernández se desplazará a Martorell para medirse al Sala 5 Martorell, otro de sus rivales la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol sala nacional.

Posteriormente, el Gasifred regresará a Ibiza para enfrentarse el 6 de septiembre en Blanca Dona al Palma Futsal B, equipo de una categoría inferior que los pitiusos, que cerrarán su pretemporada en es Viver en el derbi ibicenco ante el Ibiza Futsal el 11 de septiembre, nueve días antes del comienzo liguero.