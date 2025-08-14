El Comité Nacional de Segunda Instancia asesta un duro golpe al San Pablo-Eivissa

Problemas para el San Pablo-Eivissa. Como informó Diario de Ibiza el pasado domingo, la Real Federación Española de Fútbol había encasillado al equipo pitiuso en el Grupo 1 de Segunda División junto a conjuntos de Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, a diferencia de la pasada temporada, en la que el San Pablo militó en el Grupo 2 junto a los catalanes, aragoneses, navarros, valencianos, riojanos y canarios.

El San-Pablo presentó un recurso junto al Menorca Futsal, otro de los equipos agraviados, «contra la resolución dictada por el Juez Único de Competiciones No Profesionales» que les «asigna al Grupo 1 de la Segunda División de Fútbol Sala Femenino para la temporada 2025/2026 a través de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares».

Pues bien, este jueves, el Comité Nacional de Segunda Instancia se ha reunido para resolver este recurso, y ha decidido por unanimidad que desestima el recurso interpuesto por ibicencos y menorquines. Según relata el Comité, el pasado 5 de agosto los representantes de los 48 clubes participantes en la competición de Segunda División de Fútbol Sala Femenino votaron entre dos propuestas de distribución de grupos aprobadas por los representantes de las federaciones territoriales, en las que hubo tres empates a 24 votos. Tras las tres votaciones, «el Departamento de Competiciones y Fútbol Formativo y el de Fútbol Sala de la RFEF decidieron someter la distribución de los grupos a la consideración y decisión definitiva del Juez Único de Competiciones No Profesionales, el cual mediante Resolución de 8 de agosto de 2025 estableció la distribución de los grupos correspondiente a la opción nº 2 de las propuestas por los representantes de las federaciones territoriales», por lo que el San Pablo y el Menorca Futsal quedaron encuadrados en el Grupo 1.

Según el Juez Único de Competiciones No Profesionales, «tras un razonamiento fundamentado, general, objetivo y comparativo, se ha decidido de entre las dos propuestas planteadas aquella que implica una menor dispersión territorial, un menor número total de kilómetros a recorrer, una reducción de costes en las ayudas federativas y en las tarifas aéreas, y en definitiva la que supone un ahorro global mayor (más de 63.000 euros según los órganos económicos de la propia RFEF). Es decir, se ha tomado una decisión fundamentada en datos de interés general y no particular de cada uno de los clubes que conforman la categoría».

Algo en lo que no está de acuerdo la planta noble del San Pablo, que ve como tendrá que hacer un mayor desembolso en viajes mucho más largos y en noches de hotel, ya que en los días en los que juegue fuera en horario de tarde no tendrá la posibilidad de regresar a Ibiza hasta el día siguiente. El Grupo 1 estará formado por el San Pablo, CD Colegio San José, FC meigas, Ourense Ontime B, River Zamora FSF, CD Segosala, Gran Canaria Teldeportivo, CD Mosteiro BemBrive, Marín Futsal, Save Family AD Mioño, El Gaitero Rodiles FSF, Valdetires Ferrol FSF, G. Forma-T Vilalba GSG, Estrela Futsal, FS Atlético Mercadal Menorca Futsal y Sporting Club Garrovilla, conjunto pacense que este jueves ha anunciado que renuncia a la plaza en Segunda División.

El equipo extremeño ha afirmado que al meterles en el Grupo 1, «el presupuesto se encarece muchísimo, unos 20 mil euros más, algo a lo que el club no puede hacer frente», y lamenta que lo que han «ganado en la pista», se lo hayan «quitado en los despachos». El San Pablo está valorando todas las opciones, pero no descarta tomar la misma decisión que el Garrovilla si no tienen «la certeza de poder terminar la temporada».