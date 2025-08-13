Sergio Tortosa dimite como director deportivo de la SD Ibiza
El jerezano dimite tras siete años en el club
Bomba a la vista. El que fuese siete años director deportivo de la SD Ibiza y que además era miembro del Consejo de Administración, Sergio Tortosa, dimitió ayer por sorpresa tras siete años en el cargo. El jerezano, que era una de las voces autorizadas dentro de la directiva rojilla, no ha explicado los motivos de su renuncia en una temporada en la que la entidad ha visto como ha mermado su capacidad para fichar jugadores y atraer talento por la reestructuración económica que están llevando a cabo. Esta noticia ha sido una sorpresa, ya que queda menos de un mes para el inicio de la competición.
