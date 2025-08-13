La Peña Deportiva pone el fútbol y la SD Ibiza, los goles

La SD Ibiza ha conseguido este lunes su primera victoria de la pretemporada. El conjunto de Raúl Casañ ha vencido por la mínima, 0-1, a una Peña Deportiva que ha sido mejor, sobre todo en un primer tiempo en el que ha mostrado un gran fútbol ante un equipo de una categoría superior.

La Peña, a la que solo le ha faltado el premio del gol, tuvo la primera del partido antes del minuto uno tras una jugada desbaratada por Sebastián, que salvó a los suyos con una parada milagrosa en el que fue el primer aviso serio del conjunto de Raúl Garrido.

Los de la Villa del Río se adueñaron de la posesión del balón desde el comienzo con un juego combinativo con el que trataron de buscar espacios en la defensa de una SD Ibiza, que no conseguía superar la presión del cuadro local. Nico estrelló un balón en la madera en el minuto 12 y la réplica de los de Casañ la puso Manel Martínez con un potente disparo desde fuera del área que el portero peñista despejó a córner con una gran intervención.

El equipo de Santa Eulària se hizo protagonista y propuso un juego vistoso, combinativo, alegre y ofensivo que dejó sin argumentos a la SD Ibiza, que esperaba ordenada atrás que pasase el vendaval. Los del Sánchez y Vivancos intentaban llegar al área rival siendo mucho más verticales ante la imposibilidad de robar la posesión a la Peña, que era la que manejaba el tempo del partido.

Justo antes del descanso

Los visitantes mejoraron en el tramo final de la primera parte y consiguieron adelantarse en el marcador por medio del exjugador peñista Adri López, que remató de cabeza una gran asistencia desde el costado diestro justo antes del descanso, al que se llegó con resultado de 0-1 y con la sensación de que el equipo visitante se iba al paso por vestuarios con un botín inmerecido con lo visto sobre el terreno de juego. La Peña fue la que puso el fútbol, pero la pegada de la SD Ibiza decantaba la balanza en un primer tiempo gris de los de Casañ.

La segunda parte comenzó con una SD Ibiza más incisiva, que pisó más el campo contrario y que intentó robar el balón a la Peña, que bajó su rendimiento tras el paso por vestuarios. Santi Rosa tuvo la más clara de los de Santa Eulària en la segunda mitad tras un gran lanzamiento desde fuera del área que Frías mandó a córner con una parada milagrosa.

Ambos entrenadores cambiaron a casi todos sus jugadores en el minuto 60, para gestionar cargas y dosificar esfuerzos, ya que el partido estaba mucho más disputado y trabado en el centro del campo y sin tantas ocasiones como en el primer tiempo. Los de la Villa del Río no conseguían darle fluidez a su juego ante la intensidad de la escuadra rojilla, a la que le sentaron bien los cambios efectuados de un Casañ al que se veía más tranquilo en el banquillo que durante los primeros 45 minutos.

Gaye, el mejor de los suyos en la segunda mitad, estuvo a punto de poner las tablas en el marcador en el 35 tras soltar un latigazo desde la izquierda que salió a escasos centímetros de la portería defendida por Frías.

La Peña se fue con todo a por el empate en el tramo final del partido y Saza tuvo la última tras rematar al primer toque un gran centro desde el costado derecho, pero su remate se marchó desviado.

El encuentro finalizó 0-1, con una Peña sobresaliente en la primera mitad, pero que se diluyó con el paso de los minutos ante una SD Ibiza que se puso por delante justo antes del descanso y que supo administrar su ventaja y gestionar muy bien el partido en la segunda mitad a base de oficio y una buena actuación defensiva.

Primera victoria para los rojillos en esta pretemporada y primera derrota de la Peña.