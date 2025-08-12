El San Pablo-Eivissa ficha a un entrenador que esta temporada disputó el 'play-off' de ascenso a Primera División

El San Pablo-Eivissa ya tiene entrenador para la próxima campaña, en la que el equipo volverá a estar encasillado en Segunda División. El conjunto pitiuso anunció este martes el fichaje de Sergio Oruj Garrido, técnico procedente del FS Ripollet, rival del San Pablo la pasada temporada.

El nuevo míster ibicenco cuenta con una dilatada profesional en los banquillos, especialmente en el FS Ripollet, equipo al que ha entrenado durante 20 años. Ascendió con el conjunto femenino a Segunda División antes de dirigir al primer equipo masculino, con el que estuvo tres años en Tercera División y cuatro en Segunda División B. Posteriormente, volvió a coger el banquillo de la primera plantilla femenina, con la que quedó en octava posición en la campaña 23/24 y con la que esta temporada disputó el play-off de ascenso a Primera División, en el que cayó frente al Grupo Forma-T Vilalba FS.

El nuevo técnico del San Pablo ha manifestado estar «muy ilusionado y orgulloso de afrontar este nuevo reto», y agradecido a la directiva «por la confianza» que le han otorgado «desde el minuto uno», además de tener «ganas de trabajar por el equipo y por el club».