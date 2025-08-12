El Ibiza Estiu Ball, una «fiesta del baloncesto»

Las pistas del CEIP Sa Bodega se conviertieron desde ayer en el epicentro baloncestístico de la isla gracias al torneo de baloncesto 3x3 Ibiza EstiuBall, una de las actividades deportivas destacadas del programa de las Festes de la Terre 2025 que contará con la participación de 60 equipos y más d e 260 jugadores. El evento está organizado por el Club Baloncesto Sa Bodega y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza.

La competición se desarrollará del 11 al 15 de agosto y está abierta a distintas categorías. El objetivo es fomentar la participación de equipos locales y visitantes en un ambiente festivo y deportivo. La presidenta del CB Sa Bodega, Patri Verdugo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas porque suponen una «oportunidad magnífica para acercar el baloncesto a todos, desde los más pequeños hasta los adultos».

Por su parte, la consellera de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, subrayó el compromiso municipal con la promoción de la actividad física: «Apostamos por un modelo de Festes de la Terre donde el deporte tenga un papel protagonista. El baloncesto 3x3 es una modalidad dinámica, atractiva y muy accesible que animará a la participación», concluyó.