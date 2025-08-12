Comienza la construcción del nuevo polideportivo de ses Figueretes

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, y el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, han presentado este lunes el inicio de las obras del futuro polideportivo de ses Figueretes, situado en la actual zona deportiva del barrio, en la avenida de Sant Jordi, junto al Cementerio Viejo. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

Esta nueva infraestructura, incluida en el plan municipal 'Eivissa, Ciudad del Deporte', contará con cuatro pistas de baloncesto, un campo de fútbol sala, tres pistas de voleibol, cuatro vestuarios, dos de ellos adaptados, baños para el público, un almacén, un gimnasio, un control de acceso y gradas.

«Hacía demasiado tiempo que Ibiza no recibía inversiones en nuevos equipamientos de este calibre. En sólo dos años hemos impulsado tres grandes actuaciones (el nuevo campo de fútbol de Es Putxet, las pistas de tenis de Can Misses y este polideportivo), con una inversión acumulada de casi ocho millones de euros, que servirán para responder a la demanda actual y ofrecer unas infraestructuras a la altura de lo que la capital ibicenca y su ciudadanía merecen», indica el alcalde, Rafael Triguero.

Por su parte, el presidente del Consell remarca que están «muy contentos porque los deportistas de Ibiza contarán con nuevas instalaciones y servicios que, en este caso, son cubiertos y, por tanto, muy necesarios para determinadas prácticas deportivas». «El Consell siempre está junto a los ayuntamientos para promover las instalaciones necesarias para cada categoría, desde benjamines hasta seniors, que hacen del deporte una parte muy importante de su vida». «Colaboramos con el Ayuntamiento de Ibiza para hacer de esta ciudad, como bien dicen, del deporte, donde todo el mundo pueda contar con los servicios y espacios necesarios y adecuados para hacerlo», señaló Marí.

Detalles del proyecto

A la presentación del inicio de las obras también ha asistido el arquitecto Toni Huguet, quien ha explicado que el solar donde se realizará esta nueva construcción es de «uso deportivo público», en el que actualmente se encuentra «un espacio para deportes urbanos, dos pistas de fútbol y una sala con vestuarios».

Las obras contemplan la demolición de los vestuarios existentes y el vallado de las pistas para construir un nuevo espacio deportivo dotado también de una mejor iluminación, con la altura indicada, para la realización de competiciones federadas.

En concreto, de los 12.013 metros cuadrados del solar, el proyecto ocupará 2.751. Será una construcción «más eficiente energéticamente porque el consumo será a partir de energías renovables». La construcción del edificio se genera mediante una planta sobre rasante en la que se engasta la pista polideportiva, vestuarios y servicios para el público que potenciarán la accesibilidad del recinto. También dispone de una planta de gradas para disfrutar de los eventos deportivos.

Los vestuarios y el almacén se ubicarán en la fachada suroeste, donde el proyecto se separa del Cementerio Viejo mediante un jardín interior que aportará «luz natural y ventilación a los vestuarios». La parte destinada a los baños es la encargada de cerrar el jardín interior, separándose también de la fachada de Cementerio Viejo.

Con una circulación bajo las gradas elevadas, se accede tanto a los vestuarios, como a la pista polideportiva, y con su escalera lineal se accede a la grada longitudinal. Por tanto, "queda marcada la geometría longitudinal del espacio frente al gran espacio diáfano deportivo".