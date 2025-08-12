El ciclismo inclusivo, de nuevo protagonista en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a mostrar este otoño su faceta más integradora y su capacidad para atraer a ciclistas de todo el mundo fuera de la temporada alta, consolidándose como una «cita clave para el turismo deportivo de la isla».

En esta edición, el pelotón contará con la presencia de un destacado grupo de ciclistas adaptados, el Genesis Cycling Team, encabezado por el veterano y carismático Juanjo Méndez, al que acompañarán Claudia Grau, Joan Del Río, Jaume Morales, Teo Crespo, Rafael Carné y Xavier Caballol. A ellos se sumarán varios acompañantes que prestarán apoyo en los tramos más exigentes, garantizando que todos puedan disfrutar del recorrido en igualdad de condiciones. Este equipo, que lleva en funcionamiento desde 2002, realiza una «gran labor en términos de promoción, divulgación y desarrollo del ciclismo inclusivo».

Como ya es tradición, este año no solo participarán en las etapas, sino que también llevarán sus valores a las aulas, ofreciendo charlas en colegios de la isla para inspirar a los más jóvenes con sus historias de superación, compañerismo y amor por el deporte. «Esta es la prueba cicloturista con más inclusión que se hace, y aquí nos sentimos muy queridos. Nos encanta estar por el buen ambiente que se respira. Ir todos juntos en bici es genial, porque conoces a mucha gente», señala Méndez, que acumula años de participación y cariño por la prueba.

El ciclista también destaca el valor humano del evento, en el que esta edición se rinde homenaje a las familias que pedalean unidas: «Es algo maravilloso, porque compartes la afición con la gente que más quieres. Aunque haya momentos de sufrimiento, el recuerdo final siempre es lo bien que lo pasas y lo que vives junto a los demás. Eso también nos pasa a nosotros: al rodar juntos, disfrutamos de la familia que hemos formado sobre la bicicleta».

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo combina «deporte y naturaleza en un escenario privilegiado», atrayendo a «ciclistas amateurs y profesionales que aprovechan la oportunidad de descubrir la isla desde otra perspectiva». «Sus paisajes, su clima suave en otoño y su oferta cultural y gastronómica» la convierten en «un evento que dinamiza la economía local fuera de los meses de verano, consolidándose como un ejemplo de turismo activo y sostenible».

Cada año, este encuentro ciclista reúne a personas de diferentes nacionalidades, edades y niveles, generando un ambiente único en el que la competitividad deja paso a la camaradería y al disfrute del entorno. Inscripciones disponibles en la página web.