La 15K Formentera Sunset Run reafirma su compromiso con la sostenibilidad con una donación al proyecto Save Posidonia

La 15K Formentera Sunset Run volverá a unir deporte y sostenibilidad en un mismo recorrido. Con motivo de su segunda edición, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre, la organización ha realizado una donación al proyecto Save Posidonia, una iniciativa del Consell de Formentera centrada en la preservación de la posidonia oceánica, una planta marina esencial para el equilibrio medioambiental del Mediterráneo.

Esta aportación económica se suma a las donaciones individuales que pueden realizar los participantes durante el proceso de inscripción, y representa un paso más en el compromiso del evento con la protección del entorno natural de la isla. Save Posidonia Project nació en 2017 y ha permitido apadrinar más de 130.000 metros cuadrados de praderas de posidonia en aguas de Formentera. Su labor ha logrado concienciar a nivel internacional sobre la necesidad urgente de cuidar los ecosistemas marinos.

La posidonia oceánica, declarada Patrimonio de la Humanidad en el Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, es responsable del color turquesa de las aguas y juega un papel fundamental en la producción de oxígeno, la fijación del CO₂ y la protección de la costa frente a la erosión. A pesar de su importancia, esta planta se encuentra gravemente amenazada por actividades como el fondeo incontrolado, los vertidos y la contaminación.

Con esta donación, la 15K Formentera Sunset Run reafirma su voluntad de ser «algo más que una carrera». «Una experiencia deportiva única al atardecer que también busca generar impacto positivo en el territorio, fomentando el respeto por el medio ambiente y contribuyendo a su conservación activa».