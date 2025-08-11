Podio internacional en el IV Open de Ajedrez Festes de La Terra

El Parque de La Paz fue este domingo el tablero de ajedrez para los 41 inscritos que se congregaron de 10 a 13.30 horas para disputar la cuarta edición del Open de Ajedrez Festes de La Terra. La jornada de ajedrez abierta a aficionados y federados se desarrolló junto al silencioso Mausoleo Romano de Marco Cornelio Avito, por sistema suizo, a seis rondas, con ritmo de rápidas de diez minutos más dos segundos de incremento. El podio final estuvo marcado por la internacionalidad, aspecto que refleja el atractivo del ajedrez para los turistas también en estas fechas de sol y playa.

El campeón fue el colombiano Brahian Guevara Acosta, invicto en el torneo con las seis partidas ganadas. La primera fémina sénior fue Sara Sierra del Sol, del Club Ajedrez Ibiza 64; la primera mujer sub-20, Alessya Romera Zada; el primer aficionado, el belga Jakob Van Looy, seguido del rumano S. Florian y el holandés Hans Van Praag. El premio al mejor sub-8 se lo adjudicó el inglés Joey Cohen; el primer sub-10 fue para el ajedrecista del Club Ajedrez Peña Deportiva Santa Eulalia Daniel Jiménez; el mejor sub-12 fue Xavier Marí Montes, del Club Ajedrez Yebisha y el campeón sub-14, Izan Reyes Escandell, del Club Ajedrez Ibiza 64.

La entrega de premios estuvo presidida por la Presidenta de Amics dels Escacs, Ángeles Gallardo Oliver. Todos los participantes de categoría sub-20 recibieron un regalo de participación, cortesía de Cas Datilet. Desde la organización quisieron agradecer a Manuel Rubio, gerente de Ilusions Pool Café, la infraestructura proporcionada.