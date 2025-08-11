Juan José Martínez y Pascual Aroca se llevan el trofeo de petanca 'Festes de la Terra'
La competición tuvo lugar en el Paseo Juan Carlos I
El Paseo Juan Carlos I de Ibiza fue el lugar en el que se celebró el pasado sábado el trofeo de petanca 'Festes de la Terra 2025', organizado por el Club Petanca Ibiza y patrocinado por el ayuntamiento de Ibiza. Participaron un total de 18 equipos, que disputaron cuatro premios en categoría general y dos de consolación. Los ganadores fueron Juan José Martínez y Pascual Aroca, del Club Petanca Llar Santa Eulalia, que triunfaron en una competición que comenzó a las 19 horas y finalizó a la 1 de la madrugada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una ilusionante UD Ibiza golea a la SD Ibiza en el derbi de Vila
- La SD Ibiza se refuerza con un delantero que jugó en Segunda División
- María José Castillo, presidenta de la SD Portmany: «El cuerpo técnico y el entrenador decidirán si necesitan algún refuerzo más»
- Andrea Romero, la atleta estrella de Formentera: «Mi mayor sueño sería poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos»
- La UD Ibiza y el ‘sold out’ de su camiseta ‘prematch’
- «El objetivo no puede ser otro que subir a Segunda RFEF»
- El primer derbi ibicenco de la pretemporada se salda con tablas
- Se acabó el lío: la SD Portmany militará en Tercera RFEF