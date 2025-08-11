Juan José Martínez y Pascual Aroca se llevan el trofeo de petanca 'Festes de la Terra'

El Paseo Juan Carlos I de Ibiza fue el lugar en el que se celebró el pasado sábado el trofeo de petanca 'Festes de la Terra 2025', organizado por el Club Petanca Ibiza y patrocinado por el ayuntamiento de Ibiza. Participaron un total de 18 equipos, que disputaron cuatro premios en categoría general y dos de consolación. Los ganadores fueron Juan José Martínez y Pascual Aroca, del Club Petanca Llar Santa Eulalia, que triunfaron en una competición que comenzó a las 19 horas y finalizó a la 1 de la madrugada.