El San Pablo-Eivissa presenta un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF

Lío a la vista. El San Pablo-Eivissa, de manera conjunta con el Menorca Futsal, han presentado un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por asignarles el Grupo 1 de Segunda División, en el que tendrán que asumir desplazamientos más largos y costosos. La pasada temporada, el cuadro ibicenco estuvo encasillado en el Grupo 2 junto a los equipos catalanes, aragoneses, navarros, valencianos, riojanos y canarios.

Este es el comunicado íntegro del San Pablo: «Los clubes San Pablo-Eivissa y Menorca Futsal hemos presentado recurso en tiempo y forma ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra la resolución dictada por el Juez Único de competiciones no profesionales que nos asigna al Grupo 1 de la Segunda División de Fútbol Sala Femenino para la temporada 2025/2026 a través de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares».

«Esta decisión ignora la insularidad y nos condena a desplazamientos continuos a Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, con conexiones aéreas reducidas y costosas. La temporada pasada el San Pablo-Eivissa realizó nueve noches en la península; esta, con las malas combinaciones de vuelos, el presupuesto se incrementa en 60.000 euros, cuando ya están cerrados fichajes, patrocinios y subvenciones. Por su parte, el Menorca Futsal afronta su debut en la Segunda División de Fútbol Sala Femenino en un contexto complejo, lo que le obliga a replantear su estrategia de participación con un margen de maniobra muy limitado antes del inicio de la competición. La viabilidad deportiva y económica está en riesgo. Nuestras jugadoras no son profesionales, compatibilizan la competición con sus trabajos y familias, y no pueden asumir dos días de viaje por partido. El sobrecoste y la carga logística son muy superiores a la de los clubes peninsulares, sin compensación efectiva, y con un claro agravio comparativo. Defendemos competir en igualdad de condiciones. Exigimos una redistribución que respete la proximidad geográfica y la viabilidad de los clubes insulares, para no verse forzados a renunciar a la competición y dejar sin representación a territorios de las Islas Baleares como Ibiza y Menorca e igualdad de condiciones para clubes insulares no profesionales».