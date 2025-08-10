Parrilla y Sevillano no tienen rival en el Acuatlón de Santa Eulalia

Susana Sevillano tiene media Liga de Acuatlón en el bolsillo. La atleta barcelonesa se proclamó campeona este domingo en el Acuatlón de Santa Eulalia, dónde demostró un gran estado de forma para revalidar el título conseguido hace dos semanas en el Acuatlón de Ibiza, la cita inaugural de esta competición. Sevillano, que finalizó cuarta en la clasificación general, no dio opción alguna a sus rivales y lideró los tres segmentos para finalizar con un tiempo de 39:14. Tras la catalana llegó a más de cinco minutos de distancia Sara Gozalo, con un registro de 44:13, y la lituana Indre Barkute, que completó el recorrido en un tiempo de 45:38. La prueba constó de tres segmentos: 2.5 km de carrera a pie en el Paseo de s’Alamera, 1.000 metros de natación por la playa de Santa Eulalia y otros 2.5 kilómetros de carrera a pie en s’Alamera.

En la categoría masculina, el triunfo fue para el atleta del G.D. Presuntos Triatletas Alberto Parrilla. El ibicenco se escapó desde el principio de la prueba y llegó en primer lugar a la natación, de la que llegó con un claro margen sobre sus contrincantes. Un minuto y medio le separó sobre el segundo clasificado, Javi Cardona, del AD Ibiza Half Triathlon, que se subió al segundo escalón del podio con un registro de 37:16. El tercer lugar fue para su compañero del AD Ibiza Half Triathlon Rafael Reyes, que paró el crono a los 38:25.

El evento ha sido la segunda cita del circuito de acuatlones de Ibiza, organizado conjuntamente por el Club Triatlón Santa Eulària, Trideporte e Ibiza Blue Challenge, y que cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. El calendario del circuito incluye otras dos pruebas, tras la celebrada el pasado 27 de julio en Ibiza: el 24 de agosto en Platja d'en Bossa y el 14 de septiembre en Cala Sant Vicent.