Cambios en el 'staff' técnico del Bàsquet Sa Real

El Bàsquet Sa Real informó este domingo de varios cambios que afectan a la zona técnica y la dirección deportiva del club. La entidad ibicenca, que volverá a militar la próxima temporada en Tercera FEB, anunció que José Antonio Piqueras abandona el banquillo para poder centrarse en la dirección deportiva. Le sustituirá un viejo conocido de la afición, Ángel Pascual, que ya dirigió al equipo en las temporadas 21/22 y 22/23, en las que se quedó a las puertas del ascenso a Tercera FEB, algo que sí consiguió en la 19/20 con el Class Bàsquet Sant Antoni.

Después de una temporada en la que se consiguió la permanencia en la última jornada, Pascual se muestra con ganas de continuar lo iniciado por Piqueras y dejar su sello en la categoría, y afirma que «el club está haciendo un gran trabajo en los despachos para poder formar un equipo competitivo». De momento, la entidad pitiusa ha anunciado un fichaje, el de Davy Coffie, alero francés procedente del Espanyol.

Pascual estará secundado por Joaquín Julián, el base ibicenco que se vio forzado a dejar el equipo a causa de las lesiones, pero que servirá de nexo entre jugadores y cuerpo técnico. Julián considera que «puede trasladar las emociones de la pista al banquillo al haber formado parte del equipo durante los últimos años», y manifiesta que «si las lesiones» les respetan, podrán «hacer un gran año». Además, contarán con la experiencia de David Díaz, que continuará como asistente del Sa Real.