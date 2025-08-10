Adrián Guirado se erige como protagonista en la XL Milla Urbana

Formentera celebró este domingo una de sus carreras más emblemáticas, la 40ª Milla Urbana y 5K Es Pujols, que estuvo organizada otro año más por el Grupo Esportiu Espalmador. La prueba, en la que participaron 95 corredores, tuvo lugar en un circuito urbano de 800 metros, contó con un total de tres pruebas: la media milla, con una vuelta al recorrido y en la que corrieron los sub-14 y sub-16; la milla, con dos vueltas al mismo trazado que aglutinó a sub-18, sub-23- sénior y mayores de 45 y de 60, y la etapa reina, la 5K, que constó de seis vueltas + 200 metros y en la que solo pudieron participar mayores de 16 años. También hubo una carrera de 200 metros para sub-6 y sub-8 y otra de 400 metros para sub-10 y sub-12.

Esta edición, la competición contó con la presencia de la atleta estrella de la isla, Andrea Romero, campeona de la prueba femenina en la pasada edición y que aterrizó en Formentera tras lograr finalizar sexta en los 5.000 metros del Mundial Universitario de Bochum y del Campeonato de España Absoluto. También participó el valenciano Álvaro Calderón, que se llevó la victoria en la carrera del pasado año.

En la etapa reina participaron 77 corredores, y el triunfo fue para Adrián Guirado, que venció con comodidad a sus rivales con un tiempo de 14:32. Tras el corredor de la Peña Deportiva Santa Eulalia llegó Alfons Deu, con un registro de 16:06, y el tercer lugar fue para Martí Juan, que paró el cronómetro en 17:10. En la categoría femenina, la más rápida fue la atleta de la Peña Deportiva Santa Eulalia Verónica Castro (17:54), que se adjudicó la victoria con mucha solvencia por delante de Elena Victoria Fernández (20:35) y de Nara Elipe (20:35). Andrea Romero finalizó en quinto lugar en la general femenina.

En la milla urbana, la prueba de 1.600 metros, el triunfo también fue Adrián Guirado, que se impuso por un segundo de distancia a Andrea Romero, segunda clasificada, y por tres sobre Havana Kofi, tercera. El cuarto puesto fue para Raquel Echeverría. Gran papel de las féminas en esta prueba, copando cinco de las seis primeras posiciones. En la general masculina, Marati Juan fue segundo e Ian Francisco, tercero. La igualdad fue la nota predominante en esta carrera, en la que participaron 29 corres y los cinco primeros clasificados entraron en la meta con solo cinco segundos de distancia

Por último, en la 1/2 Milla, el triunfo fue para la corredora del Val Rendena Figure Skating Asia Charlize de Diego con un registro de 2:33, a quince segundos de distancia de su inmediato perseguidor, Timothee Bermont, y a 24 de su hermana, Grace de Diego. El cuarto puesto fue para Carmen Juan Climente y el quinto lugar para Clara Ferrer.