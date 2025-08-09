Recibimiento con honores en el Consell al CD Puig d’en Valls
El único equipo de fútbol 11 femenino que existe actualmente en la isla de Ibiza, el CD Puig d’en Valls, fue recibido en el Consell d’Ibiza por Vicent Marí, presidente del Consell, y Salvador Losa, conseller de Deportes. El Puig d’en Valls, que reafirma su apuesta decidida por el deporte femenino, ha conseguido formalizar su inscripción en la Liga de Mallorca,y quiso agradecer públicamente «el apoyo recibido por parte del Consell d’Ibiza a lo largo de este proceso».
