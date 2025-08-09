María José Castillo, presidenta de la SD Portmany: «El cuerpo técnico y el entrenador decidirán si necesitan algún refuerzo más»

En primer lugar, enhorabuena por poder competir de nuevo en Tercera RFEF la próxima temporada. Ha sido un verano bastante convulso, ¿no?

Bueno, sí, lo primero de todo, muchas gracias. Estábamos con la incertidumbre de si nos concederían la plaza, si habría plaza... Ha sido un poquito jaleoso, por decirlo de alguna manera.

La Penya Independent afirmó que no se había inscrito, pero salía en la Intranet de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Cómo han manejado esta situación?

Claro, nosotros sabíamos que en teoría sí se habían inscrito porque la RFEF así lo decía. Entonces nuestro rol era esperar y si había vacante una plaza cogerla, y si no seguir para adelante.

¿Tenían muchas expectativas o esperanzas en que esto pudiera pasar o ya llegó un momento en el que lo daban todo por perdido?

Bueno, expectativas sí, pero ya no sabíamos muy bien, había contradicciones y lo que valía era la palabra de la RFEF. Entonces no sabíamos muy bien para dónde tirar, decidimos mantenernos en nuestro sitio y si tenía que ser, sería, y si no, pues competiríamos en Regional.

¿La planificación deportiva de este verano iba enfocada a Regional o Tercera RFEF? Han conservado muchos jugadores de la pasada temporada y se han reforzado con varios procedentes de Tercera.

Nuestra ambición era, aunque estuviéramos en Regional, hacer un equipo para ascender, entonces tenía que ser una plantilla fuerte y preparada para poder volver a Tercera RFEF. Hay jugadores de la casa, que llevan muchos años en el club, y luego sí que es verdad que nos hemos reforzado con la ambición de subir, y ahora con la de permanecer.

¿Tendrán que hacer muchos retoques a la plantilla o cómo van a gestionar este salto de categoría?

El cuerpo técnico decidirá si el equipo necesita algún refuerzo más, algo que ya están planificando junto al entrenador. Tenemos poco tiempo, porque el plazo de inscripción ya ha finalizado, y ahora nosotros tenemos un plazo de varios días para inscribir, así que vamos corriendo. Pero el cuerpo técnico y el entrenador son los que decidirán si necesitamos algún refuerzo más o lo que tiene es suficiente.

¿Cuál es la valoración del míster Lolo Paniza?

Él tenía muchas ganas de estar en Tercera RFEF y está muy ilusionado, igual que nosotros. Toda la entidad está con muchas ganas porque, aunque antes sabías que era una situación que podía darse, ahora ya sabemos que lo tenemos, que después de tanta incertidumbre estaremos en Tercera. Ahora toca planificar, mirar la economía, y tratar de apretar para que el campo, que tiene un estado un poco deficiente, esté en las mejores condiciones posibles.

¿Qué reformas son necesarias y hay que acometer?

El Ayuntamiento tiene una planificación establecida y creemos que pronto van a empezar a trabajar. Pero cada día somos más equipos, tenemos más movimiento y necesitamos más espacio.

¿Qué significa para un club histórico de la isla y para el municipio de Sant Antoni que la SD Portmany esté en Tercera RFEF?

Para nosotros es muy importante, porque somos un club centenario y tenemos desde niños de cuatro años hasta el primer equipo en Tercera RFEF. Para los más pequeños ver a los más grandes en una categoría así es un gran aliciente, y para el pueblo en sí yo creo que es un orgullo tener un equipo centenario y tenerlo en Tercera. También tenemos un juvenil que ha ascendido este año a la Liga Nacional, por lo que somos un club en crecimiento, porque todos los equipos van subiendo de categorías. Somos una entidad muy familiar, y el pueblo está orgulloso de ello.

El club está intentando atraer a jugadoras para conformar un equipo femenino, ¿cómo va este tema?

Nosotros ya tenemos niñas en el club que están jugando y ahora queríamos intentar formar un equipo femenino. Estamos en una isla en la que tampoco hay tantas niñas todavía para tener muchos clubes femeninos, pero lo queremos intentar y por eso hemos hecho una jornada de puertas abiertas para fomentarlo y que vengan niñas a probar y así intentar conformar el equipo que ansiamos tener. La verdad es que nos gustaría mucho, pero veremos a ver si tenemos la cantidad de jugadoras necesaria.

El CD Puig d’en Valls anunció que ha inscrito su equipo infantil femenino en la liga de Mallorca porque, por desgracia, en Ibiza no hay equipos para competir. Si la SD Portmany consigue armar un equipo, ¿cómo lo haría?

Eso lo tendríamos que valorar y tendríamos que mirar cómo lo podríamos hacer. Por eso hacemos lo de las puertas abiertas, para ver si verdaderamente podemos hacer un equipo y, a raíz de eso, seguir para adelante. Habría que valorar y estudiar muchas cosas. No dejamos de estar en una isla y, aunque vayamos a Mallorca, que es otra isla, también hay que sufragar el gasto de los vuelos, traslados, y noches de hotel y comidas porque juegues pronto o tarde. Y, si te toca jugar en Menorca, es peor todavía, ya que hay que hacer una escala en Mallorca, por eso te digo que habría que estudiarlo.