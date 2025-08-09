Una ilusionante UD Ibiza golea a la SD Ibiza en el Trofeo Festes de la Terra

El derbi del morbo tiñe de celeste. UD Ibiza y SD Ibiza se midieron este sábado en un partido organizado por el Ayuntamiento de Ibiza enmarcado dentro de las ‘Festes de la Terra’, un encuentro de pretemporada que era de todo menos un amistoso y que nadie se quiso perder. Los celestes se llevaron el gato al agua por un contundente resultado de 4-1 que reflejó lo visto sobre el terreno de juego con un equipo de Paco Jémez en el que aflora el talento y una SD Ibiza que plantó cara mientras le duró la gasolina, pero que terminó sobrepasada en una segunda mitad en la que se notó que solo lleva dos semanas de entrenamiento.

El choque, disputado en un Palladium Can Misses que vistió de gala a pesar de ser un amistoso, fue de alto voltaje, con dos equipos dejándose la piel sobre el césped para adjudicarse una victoria de prestigio. En la teoría, la UD Ibiza era infinitamente superior, pero recibía a una peligrosa SD Ibiza con piel de cordero que se presentó en el feudo de su máximo rival con nada que perder y mucho que ganar, a pesar de llevar menos entrenamientos que su rival. Encuentro emotivo para el flamante guardameta celeste Cristian Torrelavid, que debutaba precisamente ante su ex-equipo.

El partido comenzó con el conjunto de Paco Jémez adueñándose de la posesión del balón y tratando de embotellar a los rojillos, que estrenaban su segunda equipación. Davo estrelló un balón en el palo en el minuto 6 tras un centro de Bebé desde banda izquierda en lo que supuso la primera ocasión clara de los locales, que vieron como Señé volvía a estrellar en el 10 otro balón en la madera tras otra internada de Bebé, muy participativo en el inicio. La réplica de la SD Ibiza llegó en el minuto 18 tras una pérdida de Grigore en una zona comprometida ante Álex Sánchez, pero Torrelavid, providencial, despejó el balón a córner. Tras el saque de esquina llegó el primer gol de los visitantes, que se adelantaron en el 21 por medio de Adri López.

El gol reafirmó en su plan a los pupilos de Casañ, que se agazaparon atrás esperando hacer daño a través del contragolpe. La SD Ibiza estaba muy bien ordenada, con todas sus líneas defensivas muy juntas y solidaria en las ayudas ante el empuje de los celestes, que se fueron con todo en busca de un empate que llegó en el minuto 37 tras un gran centro de Ernesto que encontró a Nacho, que entró sustituyendo a Monju y puso la igualada con un cabezazo inapelable.

La UD Ibiza dio la vuelta al marcador en el 41 por medio de Mounir, que tras una buena incursión por banda izquierda cruzó el balón ante un Edu Frías que nada pudo hacer para evitar el gol. Al descanso se llegó con resultado de 2-1 después de que la SD Ibiza se adelantase en el marcador, pero la UD Ibiza, que no bajó los brazos y jugó una buena primera mitad, remontó en solo cuatro minutos. Premio justo para los celestes, que se estrellaron dos veces contra la madera ante un rival que terminó peor físicamente, algo lógico al llevar menos entrenamientos que su oponente.

Superioridad celeste tras el paso por vestuarios

El segundo tiempo comenzó con varios cambios en ambos equipos, que buscaban dosificar fuerzas y no cargar mucho las piernas de sus jugadores. Fede Vico, uno de los flamantes fichajes de la escuadra celeste, anotó un golazo en el 55 al enganchar un rebote dentro del área y superar a Kiriejevas con una excelsa vaselina. Solo dos minutos después, José Albert protestó un claro penalti tras un empujón de Jaume Villar, pero el árbitro no decretó la pena máxima. La UD Ibiza estaba desatada y estuvo a punto de hacer el cuarto por medio de Señé, pero su disparo a bocajarro salió lamiendo el poste de la portería del equipo rojillo, totalmente sobrepasado por el vendaval ofensivo de los de Paco Jémez.

En el 60, Bebé y Señé se marcharon del terreno de juego para dejar su lugar a dos canteranos, Paolo e Ibra Keita, que llevaban toda la pretemporada ejercitándose con el primer equipo. Paolo puso el cuarto en el minuto 67 tras una gran jugada colectiva para dilapidar toda la esperanza de la SD Ibiza, que pegó un importante bajón en la segunda parte y que acusó el derroche físico y el esfuerzo de los primeros 45 minutos. La UD Ibiza, que bajó el pistón tras el cuarto gol, le metió cloroformo al partido y tocaba el balón a su antojo buscando algún espacio en la defensa rival.

El derbi ibicenco finalizó 4-1 con una SD Ibiza que plantó cara en la primera mitad, pero que se vio totalmente superada ante la superioridad técnica y física de una UD Ibiza que continúa dejando grandes sensaciones y a la que todavía le quedan tres semanas de entrenamiento y a la que los fichajes, especialmente los de Del Pozo, Señé, Fran Castillo y Fede Vico le habían dado un salto cualitativo que ilusiona, y con razón, a la afición celeste.