La UD Ibiza y el ‘sold out’ de su camiseta ‘prematch’

El pasado 31 de julio la UD Ibiza cumplió el décimo aniversario de su fundación. Esta efeméride fue la excusa perfecta para la entidad presidida por Amadeo Salvo para lanzar una camiseta conmemorativa. Tan solo siete días después de que se pusiese a la venta en la tienda física oficial del club, que se ubica en la calle Campanitx en el barrio de Can Misses, el club celeste anunció ayer en sus redes sociales «del sold out de la camiseta prematch».

A pesar de que la UD Ibiza anunció que a día de hoy no hay a la venta más ejemplares de la indumentaria prematch, la propia entidad celeste lanzó un rayo de esperanza a sus aficionados y seguidores. Lo hizo a través de la red social X: «Las camisetas del X aniversario han volado. Si veo mucho apoyo a este tweet presiono para que se fabriquen más».

Cabe recordar que la camiseta está «inspirada en la emprendada y los anillos del traje de payesa ibicenca en lo que es un homenaje a la tradición y a las raíces de la isla», según indicó la UD Ibiza el día que anunció el lanzamiento de esta indumentaria.

El éxito de la edición limitada de la iequipación ha sido total. Aunque todo hace indicar a que el combinado celeste lanzará una segunda tirada, solo el tiempo lo determinará.

Horarios para los abonos

Al margen de la camiseta prematch, la UD Ibiza recordó en redes sociales el horario de taquilla en el estadio Palladium Can Misses para los abonos de la décima temporada del club: «La apertura de taquillas para renovaciones, nuevas altas e incidencias estará disponible al público todos los miércoles hasta el próximo 3 de septiembre, con un horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 19.30 horas».

La UD Ibiza ya se encuentra en Ibiza entrenando bajo las órdenes del experimentado preparador cordobés nacido en Gran Canaria Paco Jémez. Lo hace pocos días después de que el equipo haya acabado con muy buena nota, el stage en tierras alicantinas.

El próximo reto de la UD Ibiza es el derbi ante la SD Ibiza mañana a las 20 horas en el Palladium Can Misses por las Festes de la Terra .