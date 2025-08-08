El San Pablo-Ibiza ficha a un talento mundial

El San Pablo-Ibiza incorpora a sus filas a la joven atacante colombiana Karen Torres (2004). La delantera natural de Bogotá es considerada como una de las mayores promesas del fútbol sala femenino. Tanto es así que el año pasado estuvo nominada a mejor jugadora joven del mundo en los Janko Futsal Awards.

La talentosa atacante fue campeona del Conmebol sub-20 Futsal Femenino con la selección cafetera en 2024. Además, Torres, más conocida popularmente como Japón, fue convocada con el combinado absoluto hace unos meses para la disputa de la Copa América de Fútbol Sala.

«Lista para darlo con este equipo. Vamos con todo». Estas fueron las palabras de Torres poco después del anuncio oficial.

Torres es la quinta incorporación que oficializa el conjunto ibicenco en lo que va de mercado veraniego. Anteriormente, el club que milita en la Segunda División de fútbol sala femenino anunció los fichajes de Rober Tinha, Larissa Gouvea, Pao Corona y Lucía Serrano.