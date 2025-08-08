Los palistas infantiles del Club Nàutic Sant Antoni se lucen en el XX Trofeo Promoción Mini Sella, en Asturias

Seis palistas Infantiles del CNSA, cuatro de ellos integrantes del Programa de Seguimiento de Piragüismo del Consell Insular de Ibiza, se desplazaron a Asturias para tomar parte en el XX Trofeo de Promoción Mini Sella 2025, disputado el miércoles sobre una distancia de tres kilómetros y medio, con salida en Llovio y meta en el puente de Ribadesella.

En esta importante prueba del calendario nacional para categorías de promoción se dieron cita más de 400 piragüistas pertenecientes a 52 clubes del territorio nacional y a varios clubes del extranjero. Los representantes del CNSA, acostumbrados a palear en pruebas de pista en aguas tranquilas, demostraron que también saben defenderse a la perfección en una prueba de estas características, con corrientes, mareas y poco calado.

Las dos embarcaciones K2 Mujer Infantil A del CNSA dominaron la prueba, cruzando la meta en primer lugar, bajo el puente de Ribadesella, Lara Ribas y Gabriela Mendes, que registraron un tiempo de 17' 36". De esta forma se impusieron sobre sus compañeras Júlia Roselló y Odalis Posado (17' 51"), a las que superaron a menos de 500 metros para la meta, tras haber liderado la prueba desde la salida. En tercera posición se clasificaron las asturianas Martina Roces y Alba Menéndez, del Club Náutico Ensidesa (19' 00").

La otra embarcación del CNSA, formada por Liam López y Laura Rubio, logró la tercera posición en K2 Mixto Infantil (20' 31"), prueba en la que vencieron los locales del Club Piragüismo el Sella Ángela Barrio y Andrés Quesada (17' 12"). En segunda posición se clasificaron los madrileños Malena Marcos y Diego Pica, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez (19' 36").

Los integrantes del Programa de Seguimiento de Piragüismo de Ibiza (Lara Ribas, Gabriela Mendes, Odalis Posado y Laura Rubio), además de tomar parte en esta competición, realizan durante esta semana varias sesiones de entrenamiento en la pista olímpica del embalse de Trasona, lugar habitual de entrenamiento del equipo nacional español. Estas sesiones de entrenamiento forman parte de su preparación de cara al Campeonato de España Sprint por Selecciones Autonómicas, que se disputará en el Canal Olímpico de Castelldefels el 13 y 14 de septiembre, y para el que ya han sido convocadas por la Federación Balear de Piragüismo.