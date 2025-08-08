Maurovich en Optimist y Pérez en Ilca 4, campeones del trofeo Festes de la Terra de vela

El pasado miércoles y jueves se celebró el trofeo 'Festes de la Terra' de vela, reservado a embarcaciones de las clases Optimist e Ilca 4, prueba organizada por el Club Náutico Ibiza en colaboración de la Federación Balear de Vela y con el patrocinio del Ayuntamiento de Ibiza, que un año más apuesta por la celebración de este evento náutico deportivo de las clases infantiles y juveniles para celebrar las fiestas de la ciudad de Ibiza.

La competición constó de cinco pruebas, dos regatas celebradas el miércoles y tres el jueves para la clase Optimist, que se desarrollaron bajo unas condiciones óptimas para la práctica de este deporte. El trofeo 'Festes de la Terra' contó con la participación de 48 regatistas adscritos a los clubes de Santa Eulalia, Sant Antoni e Ibiza.

Tras la competición desarrollada en aguas de playa Talamanca, Ian Maurovich fue el mejor en la clase Optimist, totalizando cinco puntos en la clasificación general. Paula Pina, del CN Sant Antoni, finalizó segunda con seis puntos y primera sub-15, mientras que el tercer clasificado de la general fue Joan Riera, del CN Santa Eulalia, que terminó con 16 puntos. El ganador en la clase Optimist sub-11 fue Pau Riera, del CN Santa Eulalia, que se impuso sobre sus rivales con mucha solvencia. La vencedora en la categoría Optimist perfeccionamiento fue Candela Andrés, seguida de Greta Recio y de Xavier Miguel.

En la clase Ilca 4 se llevó el gato al agua Gabriela Pérez, del CN Sant Antoni, que se impuso en la pugna por el liderato sumando nueve puntos en su casillero para adjudicarse la victoria sobre Romeo Pomo, del CN Ibiza que finalizó segundo. El tercer lugar fue para el regatista del CN Santa Eulalia Juan Quirante, que terminó con 14 puntos.