Andrea Romero: «Mi mayor sueño sería poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos»

En primer lugar, enhorabuena, imagino que estará muy orgullosa tras finalizar la temporada alcanzando la sexta plaza en el Mundial Universitario y en el Campeonato de España.

Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta. Llevo todo el año llevo entrenando muy bien y a veces no sale todo el trabajo, pero creo que este último mes, a raíz de la última concentracion que hice en Font-Romeu, empezaron a salir las cosas y comencé a encontrarme muy bien. Sobre todo, cuando estoy tan motivada y enchufada, pues empecé a fluir. Y, la verdad, que el resultado del Mundial, sobre todo, no me lo esperaba. Ser tan competitiva con chicas que me sacaban entre 30 segundos y un minuto y poder plantar cara a atletas de ese nivel, además de conseguir una nueva marca personal fue algo increíble.

Además, en el Mundial se quedó a un solo segundo de la cuarta plaza dando guerra hasta el final.

Sí, la última vuelta la hicimos muy rápido y yo iba casi en el grupo de cabeza. De hecho, tengo toda la pierna llena de heridas porque intenté pasar hacia delante pero no me dejaban. Me hubiese gustado incluso estar más cerquita para pelear, yo creo que una cuarta o quinta posición la hubiese podido pelear si hubiese estado un poquito más adelante, pero es que fue muy complicado pasar. Fue una carrera un poco rara, pero me encontré muy bien, muy enchufada. Estaba en la cámara de llamadas casi a punto de llorar de la emoción que tenía dentro. Disfruté mucho de ese momento, y cuando ví que acabé con marca personal pensé que podía mejorarla mucho más.

¿Confiaba al principio de la temporada en haber rendido a un nivel tan alto como el que lo ha hecho este año?

La verdad es que no, porque llevaba años un poco estancada sin encontrarme bien del todo. Tuve muchos cambios y problemas con la regla como han tenido muchas chicas, que me hicieron tener varios bajones. Ha sido duro lidiar con eso, pero este año me empecé a encontrar mucho mejor. Llevaba tanto tiempo estancada que no pensé que podría resurgir, aunque confiaba en que sucedería en algún momento porque sigo confiando en mí y en mi potencial. Además, mi entrenador me apoyó mucho, soy muy autoexigente, pero veía que entrenando hacía marcas muy buenas que de momento tendrán que esperar.

¿Cuál es su techo? Ahora mismo está en un estado de forma imparable…

Quiero seguir disfrutando como hasta ahora, porque a veces cuesta encontrar la motivación. Llevo desde los cinco años corriendo y a veces dices, pues ya no me motiva igual. A mí me emociona pelear por las medallas en un Campeonato de España, y sé que eso es muy difícil, pero necesito sentir esa adrenalina de poder ganar algo. Cada vez es más difícil volver a sentir esa magia de un resultado, por eso el Mundial fue una pasada, volver a hacer marca personal en 1500 fue una pasada, romper la barrera de los 16 este año por cuarta vez… siento que tengo mucho que dar de mí todavía, este año es un punto de inflexión en mi carrera y confió en que, con trabajo, puedo dar un salto más grande de calidad, que es lo que siempre he soñado desde pequeña.

Esto le dará fuerzas para lo que viene a partir de ahora, ¿no?

Exactamente, no me acababan de salir los que yo quería para seguir progresando y tomar la decisión de seguir con esto y este año me ha hecho darme otra oportunidad porque creo que puedo dar un salto de calidad y dedicarme a esto al 100%. Este año tomé la decisión de cambiar de ciudad, de grupo y, bueno, seguir apostando por esto un poquito más.

Se dosifica muy bien durante las carreras, ¿cómo consigue sacar ese do de pecho cuando a sus rivales le flaquean las fuerzas?

Justamente ahora en absoluta y por primera vez en mi vida me presenté en el 5000 y pensé que tenía tantas posibilidades de quedar tercera como de quedar décima porque hay mucho nivel e igualdad entre todas. Tengo que saber gestionar la carrera bien porque me pueden ganar, estábamos todas muy juntas y no pensaba que fueran a salir tan rápido, a 3:01 y dije, es que yo no estoy haciendo menos de este ritmo. Frené, me pasó otro grupo, quise regular un poco y se me escaparon, pero acabé muy fuerte y todo el mundo me dio la enhorabuena por alcanzar a las de delante. Tiré fuerte a falta de tres vueltas y la rival que me sacaba unos 100 metros me sacó un solo segundo.

Andrea Romero coge fuerzas durante un entrenamiento / DI

¿Ha cambiado algo de su rutina?

Me ha ayudado el hecho de acabar la carrera y las prácticas de Educación Infantil, porque me puse mala unas tres veces. Fui a Getafe en una semana en la que no pude rodar, estaba enferma y llevaba mucho cansancio físico y psicológico. Llegaba de trabajar a las siete de la tarde y me tenía que ir a entrenar, ha sido un año muy duro, pero en marzo acabé la carrera y me pude centrar en mí.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Será un año de cambios, ya que me mudo de ciudad y me voy a vivir con mi pareja, lo que supone un paso personal importante. Es posible que pruebe en 10.000 metros y alguna Media Maratón, pero no hay nada definitivo, porque me tengo que sentar con mi nuevo entrenador y focalizar objetivos. Quiero saber dónde están mis límites.

¿Y sus sueños?

A corto plazo me gustaría poder representar a la Selección Española en categoría absoluta. Ya sea en Cross, en la pista o en ruta, me encantaría. Y luego la verdad es que el sueño de todo atleta son los Juegos Olímpicos, ese sería mi sueño, pero es algo muy difícil.

Ahora que ya ha terminado sus estudios tendrá más tiempo para dedicarse a sí misma y a sus entenamientos.

Totalmente, estos años que vienen me gustaría dedicarme al 100% a correr. Tengo la suerte de tener el apoyo de mi club y de mi patrocinador principal, Hoka, que gracias a ellos puedo dedicarme a esto. Al igual que Balearia, que me está ayudando económicamente y me apoya muchísimo para poder pagarme concentraciones, médicos, fisios y cualquier cosa que necesite, igual que el Govern balear y Crown Sport Nutrition, porque sin todos ellos no podría dedicarme plenamente a correr.

¿Qué le dicen su familia y sus amigos? Estarán muy orgullosos e ilusionados de todo lo que está consiguiendo.

Sí, la verdad que es que tengo mucha suerte. Me fui de casa con 17 años por querer dedicarme a esto y me apoyaron en todo desde el principio. Soy una persona muy cabezota, y el viernes, que vinieron mis padres a verme al Campeonato de España, me decían que hacía tiempo que no me venían corriendo así y que he dado un salto de calidad. Me apoyan mucho, me van a venir a ver donde sea y estarán encantados, igual que mi pareja y mis amigos, que por suerte, se sienten muy orgullosos de mí, algo que me llena de satisfacción.