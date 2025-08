Se acabó el lío: la SD Portmany militará en Tercera RFEF

Fin a uno de los culebrones del verano. Tras varias semanas de desconcierto, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) anunció este miércoles que la SD Portmany militará la próxima temporada en Tercera RFEF, ocupando la vacante de la Penya Independent.

Como anunció en exclusiva Diario de Ibiza el pasado 26 de junio tras entrevistar a Toni Curuné, la Penya Independent no iba a inscribir a su primera plantilla en Tercera RFEF, por lo que dejaría su plaza vacante para el siguiente equipo que la mereciese por méritos deportivos: la SD Portmany, que descendió a Regional esta temporada. El problema vino cuando se vio inscrito al conjunto miqueler en la Intranet de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que provocaba de facto que la Penya estaba inscrita para la próxima temporada.

Este diario volvió a conversar con el actual presidente del club de Sant Miquel, que este verano dejará el cargo para ser sustituido por una nueva junta directiva. Curuné se reafirmó en sus palabras y manifestó que los nuevos mandatarios «al 99% no estaban interesados en mantener al primer equipo en categoría nacional» y que la inscripción realizada en la RFEF era «un error que se subsanaría».

El pasado 25 de julio, la FFIB celebró el sorteo del calendario de Tercera RFEF, en el que no estaba la Penya Independent, lo que indicaba que se estaba gestionando su baja en la categoría. En los partidos que deberían disputar los de Sant Miquel, la FFIB puso «descanso», dando a entender que la Penya realizaba los trámites pertinentes para no militar en la categoría.

Por su parte, la SD Portmany estuvo en todo momento a la expectativa y esperando una llamada de la RFEF para ofrecerle la vacante de los miquelers, pero siempre manteniendo un perfil bajo: «Ahora mismo estamos en Regional. No tenemos ninguna notificación por parte de la Federación de que haya una plaza vacante. Esa vacante solo habría existido si el día 15 [de julio], que era la fecha tope para inscribirse, alguien no se hubiera apuntado. Pero eso no ha ocurrido, lo que quiere decir que todos los equipos se han inscrito», explicó la presidenta del conjunto portmanyí a Diario de Ibiza el 23 de julio.

La SD Portmany consigue de esta manera esquivar la Regional. Los de Sant Antoni han mantenido la columna vertebral de la plantilla respecto al curso pasado, cuando descendieron de Tercera RFEF. Además, han fichado a varios jugadores procedentes de equipos de Tercera RFEF, por lo que tendrán un equipo de garantías para competir en esta categoría. Desde el club afirmaron al hacer oficial su ascenso en los despachos que es «todo un reto para el primer equipo, que se prepara a conciencia para afrontarlo al máximo nivel» y dio «gracias a los socios, aficionados, cuerpo técnico y jugadores, que remaron juntos para mantener al equipo en la categoría que merecía».