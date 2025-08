Ibiza JoySail alcanza su quinta edición con una flota récord y la adrenalina por el Trofeo Perpetuo

La Ibiza JoySail Superyacht Regata alcanza su quinta edición con un crecimiento exponencial. En su primera edición, celebrada hace cinco años, participaron cuatro embarcaciones; este año, la lista de inscritos asciende a 22 superyates, acompañados de una interesante lista de espera, lo que refleja la consolidación del evento en el calendario náutico internacional del mediterráneo. Entre los participantes destaca el “Moat”, un barco veterano que ha formado parte de todas las ediciones y que siempre ha conseguido la victoria en su categoría, convirtiéndose en un «referente dentro de la regata».

La cita, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre, vuelve a poner el foco en Ibiza como destino náutico premium. Tanto la isla como su ciudad se posicionan como un «enclave integral para los amantes del mar y el deporte náutico». La combinación de sus paisajes naturales, patrimonio histórico, oferta gastronómica y ambiente cosmopolita hacen de Ibiza un «lugar único en el Mediterráneo». Marina Ibiza, situada en el corazón de la ciudad, aporta unas «instalaciones de primer nivel y servicios exclusivos», facilitando a los participantes y visitantes una «experiencia náutica completa y de alta calidad».

El apoyo institucional del Ayuntamiento de Ibiza y del Consell Insular de Ibiza es «fundamental para la continuidad y el crecimiento de la Ibiza JoySail». Gracias a este patrocinio, el evento no solo promueve la «excelencia deportiva», sino que también contribuye activamente a la «proyección turística y económica de la isla, reforzando su posicionamiento internacional como destino de referencia».

Trofeo Perpetuo Mallorca–Ibiza: la cuenta atrás ha comenzado

Uno de los momentos más esperados de cada edición es el Trofeo Perpetuo, el reto cronometrado que enfrenta a los superyates participantes en una travesía de alto voltaje entre Mallorca e Ibiza. El objetivo: recorrer las 48 millas náuticas que separan Punta Cala Figuera (Mallorca) y la isla de Tagomago (Ibiza) en el menor tiempo posible. Velocidad, estrategia y viento a favor se convierten en los ingredientes clave para conquistar este desafío que ya es un clásico dentro de la Ibiza JoySail.

El desafío se abrirá oficialmente del 16 de agosto al 16 de septiembre, y aunque aún no está en marcha, ya se respira expectación. Actualmente, el récord lo ostenta el superyate Maximus, que en la pasada edición completó este tramo en 3 horas y 31 minutos. Un tiempo difícil de superar, pero no imposible. Este año, el Maximus no competirá, pero otros barcos veteranos como el Gellicaux o el Aurelius ya han mostrado su interés en intentarlo, manteniendo vivo el espíritu competitivo de este emblemático trofeo. La quinta edición de Ibiza JoySail promete marcar un nuevo hito en la historia de la regata: más barcos, más nivel y más emoción en una de las citas más esperadas del final del verano.