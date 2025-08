La UD Ibiza presenta su camiseta con mayor arraigo

La UD Ibiza brindó ayer una inesperadísima sorpresa a sus aficionados. Lo hizo a última hora de la tarde con un emotivo vídeo en redes sociales en el que anunciaba la venta al público de una camiseta. Se trata de una equipación conmemorativa del décimo aniversario del nacimiento de la entidad presidida por Amadeo Salvo. Esta está «inspirada en la emprendada y los anillos del traje de payesa ibicenca», según indicó el propio club en su cuenta de X. La entidad añadió: «Esto rinde homenaje a la tradición y a las raíces de la isla».

La camiseta, que es de un llamtivo color azul oscuro, estará disponible al público a partir de hoy en la tienda de la UD Ibiza, que se ubica en el carrer Campanitx de Can Misses, justo al lado del estadio Palladium.

La novedosa indumentaria diseñada por la conocida marca Equipo FC también será la camiseta que utilizarán los jugadores del primer equipo durante los ejercicios de calentamiento previos a la disputa de los partidos, tal y como anunció la propia UD Ibiza en sus redes sociales: «De nuestra tradición nace la nueva camiseta prepartido».

En cuanto al precio de la camiseta, la entidad celeste no ha informado todavía acerca de la cuantía por unidad. Eso sí, teniendo en cuenta de que se trata de un producto oficial recién sacado al mercado y que la camiseta tanto de la primera como de la segunda equipación de la temporada 2025-2026 valen 70 euros, todo parece indicar que no el precio de venta no va a distar demasiado de las indumentarias oficiales.

Esta sorpresa para celebrar que se cumplen diez años del nacimiento de la UD Ibiza, equipo que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol de Ibiza y Formentera, ha tenido una gran aceptación tanto en Instagram como en X por parte de sus seguidores, aficionades y simpatizantes de la escuadra azul celeste. Las redes sociales del Ibiza se llenaron de comentarios positivos que aplaudían la iniciativa.

Del 2015 al 2025

Cumplir diez años es algo que únicamente se puede celebrar una vez en la vida. Esta es la razón por la que la UD Ibiza, coincidiendo con esta efeméride, se mostró muy activa por redes sociales a lo largo de todo el día. El club publicó incluso una fotografía dividida en dos: la parte superior, con el título ‘Day One ‘(Día uno), corresponde a una imagen sacada a varios jugadores de la UD Ibiza de la campaña 2014 -2015. La segunda, con el lema ‘One Day’, hace referencia a una fotografía actual.