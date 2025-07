La SD Ibiza echa a andar a la espera de cerrar la plantilla

La SD Ibiza comenzó ayer la pretemporada para el curso 25/26 en el Estadio Sánchez y Vivancos. El equipo rojillo, que seguirá bajo la tutela de Raúl Casañ, tuvo el pasado jueves los reconocimientos médicos para comprobar que los jugadores llegasen en buen estado tras las vacaciones. El objetivo, el mismo de la pasada temporada: conseguir mantenerse en el Grupo 3 de Segunda RFEF, uno de los más potentes de toda la categoría.

Este año, escalar la montaña de la permanencia será una tarea más ardua que el pasado curso debido al ajuste presupuestario que asola al club rojillo, que este verano anunció a su nuevo presidente, Vicente López, sustituto en el cargo de Toni Marí Moreras, que se hace a un lado pero que continuará como presidente de honor del club. Raúl Casañ tiene por delante seis semanas de trabajo para poner a punto a un equipo del que se ha marchado gran parte del equipo titular de la pasada temporada (José Perales, Simón Lecea, Nofre Riera, Bengoechea y Juan Delgado), y que cuenta con la sensible baja de su referencia en la punta, Navalón, para el primer tramo de la temporada. La directiva ha conseguido renovar a Jaume Villar, Edu Frías, Marquitos, Álex Sánchez, Diego Jiménez, Cristian Cruz, Mario Riquelme y Naim. Además, el cuadro rojillo cuenta con ocho caras nuevas: Rubén Carretero, Lorenzo Busi, Carlos Gilbert, Antonio Moreno, Ludovic Zom, los ex de la Peña Adri López y Adrián Montalbán, y Kirijievas, portero anunciado ayer que llega cedido desde el Mallorca.

Raúl Casañ, ilusionado

El técnico de la SD Ibiza atendió ayer a Diario de Ibiza para valorar la plantilla, formada por «gente joven, de la isla y que tiene mucha ilusión mezclada con jugadores que llevan en el club muchos años, con experiencia», pero que está a falta de «dos o tres jugadores que puedan llegar» para terminar de «rematar el equipo».

Sobre la pretemporada, el entrenador valenciano declaró que «queda mucho trabajo por delante, pero para eso está la pretemporada, para trabajar mucho y ajustar las cosas en los partidos amistosos y en los entrenamientos que hay por delante». Sobre las importantes bajas sufridas por el equipo, se muestra confiado en que los fichajes puedan igualar su nivel: «Vamos a intentar que mejoren esa versión. Llegan otros jugadores con otros bagajes y nuestra misión es que funcionen mejor de lo que estábamos funcionando, ellos a nivel individual y a nivel grupal del equipo».

También fue cuestionado por Felipao, que la pasada temporada estuvo en el dique seco por una lesión en el tobillo: «Este verano ha sido operado, está en fase de recuperación y le faltarán dos o tres meses para poder volver a entrenar con el grupo», afirmó el técnico de la SD Ibiza, que también valoró la competitividad del Grupo 3 de Segunda RFEF: «Es un grupo muy competitivo, muy fuerte, con una mezcla de equipos que por su presupuesto y su experiencia en la categoría son muy potentes, a los que hay que añadir filiales muy poderosos con un gran nivel individual».

Por último, valoró el papel de su equipo la pasada temporada: «Pagamos un poco la inexperiencia en el inicio de liga. Pero en diciembre hicimos dos o tres ajustes en la plantilla y conseguimos enderezar el rumbo y hacer una segunda vuelta muy buena, aunque nos quedamos con ese final de liga en el que, con dos o tres jugadores más que nos hubieran aportado un poco de fondo de armario, hubiéramos podido estar un poquito más arriba», finalizó Casañ.