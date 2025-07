La presidenta del Portmany no se fía: «Ahora estamos en Regional»

La SD Portmany se mantiene a la expectativa en plena incertidumbre sobre su posible regreso a la Tercera RFEF. El futuro inmediato del club de Sant Antoni depende ahora de una hipotética vacante en la categoría nacional, que podría quedar libre si se confirma oficialmente la renuncia de la Penya Independent. Sin embargo, a día de hoy, no existe ninguna comunicación oficial que certifique esa baja, tal como ha asegurado a Diario de Ibiza la presidenta del Portmany, María José Castillo.

«Es verdad que hay mucho lío, por decirlo de alguna manera», confesó la mandataria de la entidad rojilla. «Ahora mismo estamos en Regional. No tenemos ninguna notificación por parte de la Federación de que haya una plaza vacante. Esa vacante solo habría existido si el día 15 [de julio], que era la fecha tope para inscribirse, alguien no se hubiera apuntado. Pero eso no ha ocurrido, lo que quiere decir que todos los equipos se han inscrito», explicó.

Las palabras de Castillo contrastan con las declaraciones del hasta ahora presidente de la Penya Independent, Toni Curuné, que hace una semana aseguró en exclusiva a este periódico que su club había renunciado a la plaza en Tercera RFEF. «No estamos inscritos. Hemos renunciado a la plaza», afirmó. Según explicó, aunque la Federación Española tenía registrada la inscripción, se habría tratado de un error en la aplicación Fénix, y aseguró que el club no había formalizado su participación.

No obstante, desde el Portmany se insiste en que esa renuncia, si no es por escrito y tramitada oficialmente, no tiene efectos. «Este señor puede decir lo que quiera, pero a los hechos me remito: nosotros no tenemos ninguna notificación de que haya vacante, lo que quiere decir que todas las plazas están ocupadas. Si hubiese sido así, ya nos habrían comunicado algo», sentenció Castillo.

Plazo de revisión

La presidenta del Portmany recordó que, tras el cierre del plazo de inscripción el 15 de julio, la Federación Española dispone de varios días para revisar la documentación y resolver posibles incidencias: «En teoría será sobre el día 29 cuando se termine de repasar la documentación. Si entonces hubiera algún error o una plaza no estuviera correcta y no se pudiera solventar, saldría una vacante. Pero hoy por hoy, no hay ninguna».

Aunque en Sant Antoni existe ilusión ante la posibilidad de mantenerse en categoría nacional, el Portmany afronta la situación con serenidad. «Un poco de incertidumbre sí que hay, claro. Porque si piensas que vas a estar en Tercera, tienes que planificar de otra manera», reconoce Castillo. «Estamos preparando el equipo para volver a ascender y tenemos una plantilla más o menos hecha, pero quizá habría que reforzarla. Eso se vería en su momento. Ahora mismo no podemos hacer nada».

Castillo admite que en el entorno del fútbol pitiuso se conocía la complicada situación de la Penya Independent desde hacía semanas. El desmantelamiento progresivo del equipo y la falta de relevo en la directiva hacían prever un posible final. «Sí, sí, había muchos rumores, pero lo cierto es que si la Federación no te ofrece una vacante, tú no tienes opción», subrayó.

En manos de la Federación

La presidenta del Portmany insiste en que el club solo podrá optar a esa plaza si llega una notificación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez debe trasladarse a la Balear y de ahí al Portmany. «Es un proceso que no es inmediato. Incluso después del día 29 puede haber uno o dos días más hasta que se confirme algo. Pero hasta entonces, nosotros estamos inscritos en Regional, donde nos tocaba», zanjó.

Mientras tanto, la incógnita sigue sin resolverse. ¿Competirá finalmente la Penya Independent en Tercera RFEF o será el Portmany quien asuma el relevo? Por el momento, solo la Federación tiene la respuesta. Y en Sant Antoni, aunque preparados, prefieren no lanzar las campanas al vuelo.