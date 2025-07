Javier Vergara, plata en la Copa del Mundo de Paratriatlón de Hungría y Top 10 mundial

El paratriatleta ibicenco Javier Vergara Rubio ha logrado una excelente medalla de plata en la World Triathlon Para Cup celebrada este sábado 19 de julio en Tata, Hungría, una prueba puntuable para el ranking mundial que ha reunido a algunos de los mejores especialistas del planeta en la disciplina paralímpica.

Vergara ha sido segundo en la categoría PTS2, firmando un excelente tiempo de 1:20:58, solo por detrás del francés Jules Ribstein, actual campeón del mundo y oro en los pasados Juegos Paralímpicos de París, que se llevó el triunfo con un registro de 1:06:49. El podio lo completó el namibio Jeromius Rooi, quien finalizó en tercera posición con 1:23:52.

En una prueba que combinó 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie, el ibicenco demostró un gran nivel desde el inicio. Salió del agua en 13:50, realizó una rápida transición y completó el segmento ciclista en 36:07, rematando con un sólido parcial a pie de 26:07 que le aseguró la medalla de plata.

Tras cruzar la meta, el propio Javier Vergara compartió sus sensaciones con gran emoción: “Hemos realizado la Copa del Mundo, que se ha celebrado aquí en Tata, Hungría. Hemos hecho plata. En primer lugar ha quedado el actual campeón del mundo de las pasadas Paralimpiadas de París. Y en tercera posición, un chico que viene pisando fuerte. Esta competición, esta medalla, nos ha permitido colocarnos en el top 10 del ranking mundial. Muy feliz de todo el trabajo que he realizado en estos meses, que no han sido fáciles, pero he tenido el apoyo de mi tierra, de Ibiza, que sin vosotros esto no hubiera sido posible”.

Este brillante resultado no solo confirma el excelente momento de forma de Javier Vergara, sino que también le impulsa en su objetivo de consolidarse entre la élite del paratriatlón internacional, con la mirada puesta en próximas citas de máximo nivel.