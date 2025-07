Cambios en la distribución de los campos de fútbol de Ibiza a la espera de Es Putxet

El Ayuntamiento de Ibiza, a través del Patronato Municipal de Deportes, ha presentado este jueves a los clubes de fútbol de la ciudad (UD Ibiza, SD Ibiza y CD Inter Ibiza) una propuesta de reorganización de los espacios deportivos municipales de cara a la temporada 2025-2026. La iniciativa, "fruto del diálogo y la colaboración entre el Consistorio y las entidades deportivas", asegura el Consistorio, tiene como objetivo "optimizar el uso de los campos de fútbol y garantizar un acceso equitativo para todas las categorías", con especial atención al impulso del fútbol femenino.

El principal cambio es que las categorías inferiores de la UD Ibiza tendrán que emigrar de Can Cantó a Can Misses 2. Además, la cantera de la SD Ibiza se traslada al Campo de fútbol de Can Misses III, junto a piscina municipal.

La nueva distribución afectará a los siguientes campos municipales y se aplicará también cuando esté disponible el Estadio Municipal de Es Putxet.

El reparto previsto es el siguiente:

Campo de fútbol de Can Cantó: CD Inter Ibiza

Campo de fútbol de Can Misses: UD Ibiza

Campo de fútbol de Can Misses II: UD Ibiza

Pista de Atletismo Sánchez y Vivancos: UD Ibiza

Campo de fútbol de Can Misses III (junto a piscina municipal): SD Ibiza

Estadio Municipal de Es Putxet: SD Ibiza e Ibiza Club Rugby

Durante el encuentro celebrado en el Patronato de Deportes, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Deportes, Catiana Fuster, destacaron “la buena predisposición de los clubes a colaborar en una distribución justa y eficiente de los espacios”, así como el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando de manera coordinada con las entidades deportivas para fomentar la práctica del deporte y garantizar la igualdad de oportunidades.

En las próximas semanas, el Consistorio mantendrá reuniones similares con los clubes de las distintas disciplinas deportivas presentes en la ciudad.