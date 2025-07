Incertidumbre total con la plaza de la Penya Independent en Tercera RFEF

A estas alturas del mes de julio, la incógnita sigue rodeando el futuro deportivo inmediato de la Penya Independent. La gran pregunta es si el club de Sant Miquel competirá o no la próxima temporada en Tercera RFEF. Incluso si continuará como entidad deportiva o se disolverá ante la falta de apoyos. Según las fuentes consultadas por este periódico, el club de Sant Miquel habría formalizado su inscripción en la categoría nacional a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero las declaraciones de Toni Curuné, presidente hasta la fecha de la entidad, contradicen esa versión y avivan la confusión.

En conversación con Diario de Ibiza este miércoles, Curuné aseguró tajantemente que «el equipo no se ha inscrito» en la categoría nacional. Según explicó, fue informado a última hora del martes de que su club figuraba como inscrito, pero tras realizar las comprobaciones pertinentes, le confirmaron que no era así: «Me llamaron a las cinco de la tarde diciendo que nos habíamos inscrito en Tercera. Llamé al secretario para preguntar y me dijo que no. Me han llamado de la Federación y al parecer hay un error en la aplicación Fénix, donde el club sale como con un asterisco, pero no estamos inscritos. Hemos renunciado a la plaza en Tercera», declaró.

El presidente saliente también esbozó las razones de esta decisión, apuntando a la falta de relevo directivo, al desgaste económico y al agotamiento del proyecto: «No ha habido gente que haya cuajado. Yo, como dije, no quería continuar por el trabajo y la familia. En Segunda RFEF el presupuesto fue de un millón y algo, en Tercera unos 200.000 euros. No hay gente que ponga dinero, sale todo del mismo sitio y la Penya no era un proyecto sostenible. Mientras había ilusión y ganas se puso lo que se puso, pero al final no era sostenible», sentenció. Además, confirmó que «no hubo contacto con la UD Ibiza» para intentar mantener viva la estructura.

La SD Portmany, a la expectativa

En caso de confirmarse oficialmente la renuncia, la SD Portmany sería el equipo que asumiría la vacante en Tercera RFEF. El conjunto de Sant Antoni había descendido esta pasada temporada arrastrado por los descensos de la Peña Deportiva y el Formentera en Segunda RFEF, por lo que ocupa el primer lugar en la lista para recuperar una plaza por vacante.

Sin embargo, desde el Portmany reina también la cautela. Su entrenador, Lolo Paniza, manifestó a este diario que no tiene información clara sobre lo que está ocurriendo: «Nos han dicho todo lo contrario desde la Federación. Me tiene que llamar el presidente. A mediodía de ayer nos dijeron desde la Balear que no había llegado la documentación, pero que la Penya lo había hecho a través de la Española. A la media hora, el de la Balear nos dijo que se habían inscrito a través de la Española. Si desde la Penya dicen que no se han inscrito, es la primera noticia que tengo», señaló, visiblemente desconcertado.

Cabe recordar que el plazo para realizar las inscripciones expiró este martes, 15 de julio, por lo que la decisión definitiva debería conocerse en las próximas horas. Mientras tanto, el desconcierto es absoluto tanto en Sant Miquel como en Sant Antoni. Y en el aire sigue la pregunta clave: ¿competirá finalmente la Penya Independent en Tercera RFEF o será el Portmany quien tome su relevo? Toni Curuné lo tenía claro ayer: «La plaza la cogerá el Portmany, eso es bueno porque mantendremos un equipo ibicenco en la categoría».

Cuestión aparte es la continuidad de la Penya Independent como club deportivo. Curuné ya explicó a finales de junio en una entrevista con Diario de Ibiza que el club corría «riesgo de desaparecer» y que, según dicen los estatutos del club, para que pueda dimitir «tiene que entrar una junta gestora». «Al no haber ninguna junta gestora, yo no puedo dimitir», dijo entonces. El empresario ibicenco confirmó ayer que continúa sin haber relevo, por lo que la supervivencia de la Penya Independent «está en el aire». «No hay muchas esperanzas», puntualizó.

El Portmany sigue fichando

Mientras se resuelve su futuro, la SD Portmany continúa armando la plantilla que dirigirá Lolo Paniza en su segunda etapa en la isla. El club de Sant Antoni comunicó ayer el fichaje de Isaac, un carrilero de 22 años procedente del Collerense de Tercera RFEF. Con anterioridad, el Portmany había anunciado las incorporaciones del portero Lluís Artigues y del mediocentro Raúl Cano, y las renovaciones de Gorka Ramón, Niki Fernández, Manu Ribas, Jorge Beltrán, Álex Romero, Roberto Ruiz y Meissa.