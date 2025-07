Sin noticias de la SD Ibiza

A tan solo tres semanas del inicio de la pretemporada, el panorama en la Sociedad Deportiva Ibiza es, cuanto menos, desconcertante. Desde que hace un mes se anunciara el relevo en la presidencia del club con la llegada de Vicente López en sustitución de Toni Marí Moreras, apenas han trascendido noticias desde el seno de la entidad rojilla. La única comunicación oficial se ha limitado a la renovación del acuerdo de filialidad con el Rapid y el Insular, y a la sorprendente destitución de Julián Marcos como responsable de la cantera, cargo que ahora ocupa Juan Antonio Torres. Un balance demasiado escaso para el segundo máximo representante del fútbol ibicenco.

El silencio institucional es absoluto. No hay comunicados, no hay fichajes anunciados, no hay actualizaciones en redes sociales. Ni siquiera hay departamento de prensa operativo. A día de hoy, se desconoce prácticamente por completo cómo será la plantilla que competirá en el grupo 3 de Segunda RFEF. Y eso que la temporada se acerca: el campeonato arrancará el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, pero el mes de julio ya ha comenzado y no hay señales claras de planificación deportiva.

¿Renovaciones? Nada oficial

La única certeza en cuanto a nombres es la presumible continuidad, si no hay sorpresas, de tres jugadores franquicia del plantel rojillo: Nofre Riera, Xesc Navalón y Jaume Villar, según ha podido saber Diario de Ibiza. Nada más. Y nada oficial. Una situación muy alejada de la actividad que se espera a estas alturas del verano. De hecho, clubes de inferior categoría como la Peña Deportiva, el Formentera o incluso el Inter Ibiza ya han empezado a mover ficha, reforzando sus plantillas y definiendo sus proyectos. Mientras tanto, en la SD Ibiza reina el mutismo.

En una reciente entrevista con este periódico, el director deportivo, Sergio Tortosa, apenas dejó entrever que «se cuenta con ocho jugadores ibicencos» y que el objetivo es seguir apostando por el talento local. Una declaración genérica, sin nombres ni fechas, que arroja más dudas que certezas. Para más inri, uno de los jóvenes valores ibicencos, el portero Cristian Torrelavid, ha firmado con la UD Ibiza para crecer en Primera RFEF.

Todo esto sucede en un club que, tras una temporada exigente, logró el objetivo de la permanencia en Segunda RFEF. Un mérito deportivo que contrastó con el progresivo vaciado institucional del proyecto. Primero fue la marcha de Antonio Palma, uno de los impulsores de la nueva SD Ibiza tras la desaparición de la histórica Sa Deportiva. Luego la dimisión de Toni Marí Moreras como presidente. Ahora, el club parece caminar sin rumbo claro, con Vicente López al frente de una estructura de la que tampoco se han dado detalles.

Instalaciones y convenio

Uno de los posibles factores que podrían estar ralentizando la planificación deportiva es la situación de las instalaciones. La SD Ibiza volverá a jugar sus partidos como local en la pista de atletismo Sánchez y Vivancos, mientras espera el estreno del nuevo campo de fútbol de Es Putxet. La inauguración de esta esperada instalación estaba inicialmente prevista para el inicio de la temporada, según le dijo el alcalde Rafa Triguero a un grupo de periodistas, pero se ha pospuesto para finales de año o incluso comienzos de 2026. Un retraso que, unido a la negociación del convenio de uso de los campos municipales, podría estar condicionando los planes del club.

Sin embargo, nada de esto ha sido explicado oficialmente. La falta de comunicación institucional solo incrementa la sensación de improvisación y de incertidumbre. La directiva, que encumbró el club al heredero sentimental de la antigua Sa Deportiva, mantiene a jugadores y afición en un clima de estupor en este enigmático verano del club. Se esperaba que el proyecto liderado por Vicente López fuera un punto de inflexión, pero hasta ahora lo único visible ha sido el silencio.

La SD Ibiza no solo no ha anunciado fichajes, tampoco ha presentado nuevas incorporaciones en el cuerpo técnico ni ha realizado ninguna acción para generar cercanía con su entorno. Parece no haber nadie al volante de una nave que, hace poco más de un año, soñaba con convertirse en el otro gran referente del fútbol local en contraposición con la UD Ibiza.

Panorama preocupante

La situación actual dibuja un panorama preocupante. A falta de noticias concretas, todo son incógnitas. ¿Habrá un proyecto competitivo? ¿Se está trabajando realmente en la confección del equipo? ¿Qué medidas se van a adoptar para aumentar la escasa masa de seguidores? ¿Cuáles son los objetivos reales del club en esta nueva etapa? Interrogantes sin respuesta que, mientras no se despejen, seguirán alimentando la desconfianza de los aficionados rojillos. La SD Ibiza, lejos de generar ilusión, parece haber entrado en un estado de hibernación del que urge despertar.