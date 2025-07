La playa de S'Arenal, epicentro del vóley-playa en Ibiza

La playa de S’Arenal se convirtió en el foco del vóley-playa el pasado fin de semana con la celebración del torneo “King and Queen of the Court La Cantina Portmany & El Rincón de Pepe”, organizado por el Club LaTribu. Más de 80 equipos participaron en esta «emocionante edición del popular formato, en el que la agilidad, el trabajo en equipo y la estrategia se unieron bajo el sol ibicenco».

En la categoría 2x2 Senior Mixta, el título de campeones fue para Gabriel del Carmen y Carolina Sabido, que demostraron una «conexión imparable» dentro de la cancha. En segundo lugar quedaron los jugadores profesionales Junior Miraglia y Laura Popescu, que ofrecieron un «espectáculo de alto nivel durante todo el torneo». El tercer puesto fue para Cristian y Loli, quienes, tras un destacado rendimiento, ascendieron a la categoría Oro.

En la categoría Plata, los ganadores fueron Álvaro y Paula, seguidos por Dylan y Ludovica en segundo lugar, y Pame y Meng en tercera posición. El torneo no solo reunió a jugadores de todos los niveles, sino que ofreció un «verdadero espectáculo deportivo en plena playa de Sant Antoni». Durante toda la jornada, numerosos turistas, residentes y viandantes se detuvieron para disfrutar del ambiente, animar a los equipos y formar parte de una «experiencia vibrante y participativa». La afluencia de público fue masiva, creando una «atmósfera única» que fusionó deporte, verano y comunidad.

Desde la organización, se agradece especialmente «la presencia del concejal de Deportes, Daniel Sánchez, así como el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, que hace posible que este tipo de iniciativas deportivas se desarrollen en el municipio y siga creciendo el deporte base y de competición en entornos accesibles y abiertos a toda la ciudadanía».

El evento, que ya se está consolidando como una cita imprescindible del verano ibicenco, se vivió en un «ambiente festivo, con música en vivo a cargo del DJ Moreno y una organización impecable». Todo esto fue posible gracias al apoyo de La Cantina Portmany & El Rincón de Pepe, junto a otros patrocinadores locales que apuestan por el deporte, la juventud y la comunidad.

Desde el Club LaTribu, organizador principal del evento, se destaca «el nivel de participación, la energía positiva y el espíritu deportivo que se vivió durante toda la jornada». Sin duda, una «experiencia inolvidable» que seguirá creciendo en próximas ediciones.