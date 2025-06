Toni Curuné, presidente de la Penya Independent: «La Penya Independent corre un gran peligro de desaparición»

¿Usted, a día de hoy, sigue siendo el presidente de la Penya Independent?

Ahora mismo sigo siendo el presidente, pero mi intención es dejarlo y ver si hay alguien que quiera coger las riendas del club. Si nadie se presenta, no se podrán hacer las inscripciones del primer equipo ni de las categorías de fútbol base. La junta directiva, al completo, ha tomado la decisión de no continuar, pero de momento no hay nadie que quiera sustituirnos y hacerse cargo de la entidad. La supervivencia del club está en serio peligro.

Por lo que me está contando, la Penya Independent está en una situación crítica, ¿no?

Corre muchísimo peligro. Si no se inscriben los equipos, lógicamente, no habrá categorías. La Federación da unos márgenes de tiempo, hasta el 15 de julio, para poder inscribir al primer equipo, el juvenil hasta el 10 de agosto, y así alternativamente hasta las categorías más pequeñas, que a lo mejor es el 1 de septiembre. Por ejemplo, en la Copa Federación, competición en la que íbamos a jugar con el primer equipo, no vamos a competir por eso, porque la decisión de esta junta directiva es la de no continuar y de momento no hay nadie que quiera llevar el club. Estamos esperando si entra alguien y ver qué decisión toma.

Entonces, si antes del 15 de julio no aparece nadie, la primera plantilla del club no competirá en Tercera RFEF.

Eso es. A mí me gustaría que todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos 10 años lo pudiera aprovechar alguien, pero ahora mismo no hay nadie que esté por la labor de asumir lo que son los gastos y los costes del club. Llevar una institución como esta supone un esfuerzo económico muy grande, y bueno, veremos si hay alguien que esté dispuesto a hacerlo. Yo, para hacer un proyecto mal hecho, prefiero que los niños cojan otros caminos. Este año hemos tenido muchas carencias por no haber tomado esta decisión el verano pasado.

¿De qué cifras estamos hablando?

Yo de cifras no voy a hablar, porque ahora mismo no te lo sabría decir con exactitud, no tengo los papeles delante. Pero puedo decirte que, en los 10 años a cargo de la Penya Independent, se ha hecho una inversión enorme, como en cualquier entidad, y más teniendo un equipo en Tercera RFEF. El que coja el club tiene que pensar que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande.

¿Usted cree que se podrá llegar a tiempo para inscribir las diferentes categorías?

Dependerá de que la gente quiera involucrarse y sea consciente de los gastos que supone hacerse cargo de un club como la Penya Independent, y de encontrar también entrenadores que estén por la labor. Si no hay primer equipo, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, es muy complicado tener categorías inferiores, ya que los mismos jugadores de la primera plantilla son los que ejercen de técnicos de la base. Estamos en Sant Joan, un municipio que está un poco alejado de todo lo que es el centro de Ibiza. Se lleva muchos años hablando de la Penya Independent, pero eso ha sido por el gran esfuerzo económico que se ha hecho a la hora de contratar jugadores para el primer equipo, pero también para conseguir entrenadores de fútbol base, coordinadores, etc.

El primer equipo estuvo a punto de lograr el ascenso a Segunda RFEF. De haberlo logrado, ¿su decisión habría sido la misma?

Totalmente, yo desde el año pasado ya tenía claro que iba a dar un paso al lado. Es más, lo anuncié, lo que pasa es que después me eché para atrás por todo el cariño que la gente me ha demostrado y todo el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años. También me quedé al ver que nadie se presentaba para hacer unas elecciones a la presidencia, pero bueno, este año lo volví a meditar y mi decisión es firme. Tengo un hijo pequeño y una familia a la que hay que darle tiempo y la verdad es que me quedo con todo este tiempo en la Penya, todo lo que hemos conseguido. Conseguimos llegar a Segunda RFEF y vivir una experiencia maravillosa y gratificante, pero hay que saber cuándo se acaban las etapas y ser conscientes de ello.

Después de 10 años le dará mucha pena tener que abandonar el equipo y que nadie quiera hacerse cargo de todo lo que ello conlleva, ¿no?

Me da muchísima pena, pero también es verdad que es un buen momento para analizar todo el trabajo realizado durante esta década, que no ha sido poco. Por eso hemos conseguido llevar a la Penya Independent a cotas que nunca antes había llegado. Para llegar hasta aquí, yo he necesitado un gran esfuerzo, no solo económico, sino en muchos ámbitos, y es una pena que el club desaparezca o tener que dejarlo. Cuando yo llegué, me dijeron que era imposible hacer un proyecto serio, y claro que se puede, pero hay que trabajar mucho y tener un gran músculo económico. Con recursos muy limitados, hemos conseguido que los niños de Ibiza vayan a Sant Miquel a jugar.

Bajo su mandato, el club ha vivido la mejor época, Segunda RFEF. Además, ha conseguido tener un equipo en todas las categorías de la base…

Cuando yo me hice cargo hace 10 años en la Penya Independent solo había dos categorías, alevines y benjamines. Para mí lo fundamental y lo más importante fue conseguir formar equipos en todas las categorías, y bueno, lógicamente lo que más se conoce fue nuestra temporada en Segunda RFEF, tener el equipo juvenil en Liga Nacional, estar este año a las puertas de la final nacional del play-off de ascenso a Segunda RFEF… Pero detrás de todo esto, hay muchísimo trabajo.

Por lo que tengo entendido, los representantes de los jugadores de la primera plantilla los están ofreciendo a otros equipos.

Lógicamente, nosotros no nos estamos moviendo, y es normal que los jugadores, con el temporadón que han hecho en Tercera RFEF, tengan muchos equipos interesados en sus servicios. Los jugadores intentarán cerrar acuerdos y tener compromisos cerrados cuanto antes para poder asegurarse estar en un equipo importante y poder tener lo suyo cerrado a la mayor brevedad.

Al no haber proyecto deportivo para la próxima temporada, cada uno tiene que sacarse las castañas del fuego.

Esas son las palabras, no hay proyecto deportivo de cara a la temporada que viene, pero en el ámbito general, no solo en el primer equipo. Peligran todos los estamentos del club y su supervivencia como institución. Al final, todo va ligado, y nuestra junta directiva y los trabajadores del club más importantes, como el coordinador de fútbol base, Pablo, que ha hecho un trabajo muy importante con nosotros durante estos últimos años, hemos decidido echarnos a un lado. Lo primero que necesita la Penya es gente que quiera llevarla sabiendo lo que ello conlleva, porque es muy fácil llevarlo sin ser consciente de lo que realmente hay, y después empezar a inscribir los equipos y buscar entrenadores, cosa que a fecha de hoy, por lo que yo sé, no está haciendo nadie, porque yo sigo siendo el presidente.

Si quiere abandonar, ¿por qué no dimite?

Según dicen los estatutos, para que yo pueda dimitir, tiene que entrar una junta gestora. Al no haber ninguna junta gestora, yo no puedo dimitir. Pero de aquí a 20 días, si no aparece nadie que quiera llevar el club, el primer equipo ya lo tienes que dar por cerrado, porque ya no podrías competir en Tercera RFEF. Además, el otro día nos mandó la Federación el documento, y a lo mejor no puedes tener tampoco juvenil. Si tardas un poco más, no puedes tener ni cadete ni infantil, va todo escalonado en fechas.