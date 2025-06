Lucía Serrano, nueva jugadora del San Pablo-Eivissa: «Creo que es muy posible entrar en el ‘play-off’ de ascenso»

¿Qué le hizo decantarse por la oferta del San Pablo-Ibiza?

En mi anterior equipo, Marín, tenía muchas responsabilidades, algo que me hizo no estar contenta. Éramos el equipo que más entrenaba de Primera División, y las condiciones que tenía no me gustaban mucho. Fueron un cúmulo de circunstancias las que me hicieron plantearme la salida, y cuando me llegó la oferta del San Pablo, con el proyecto tan ambicioso que tiene en Segunda División para intentar ascender, me hizo no tener dudas para venir a Ibiza. Intentar jugar el play-off de ascenso, coger minutos y volver a meter goles fueron los alicientes para hacer las maletas y cambiar Galicia por Ibiza.

Para una valenciana como usted no será lo mismo vivir en Galicia que en Balears…

Totalmente, ya no solo por el clima, que también, sino porque allí era muy complicado que mi familia pudiese venir a verme jugar, y aquí los tengo mucho más cerca y van a poder venir a verme y visitarme siempre que quieran.

Esta será la segunda temporada del San Pablo-Ibiza en Segunda División, ¿cómo se ve el club fuera de la isla?

Yo supe desde un principio que quería venir a jugar a Ibiza. Pregunté a mucha gente y todo el mundo me decía que era un sitio muy competitivo. Además, me parece que el equipo es como una gran familia y hay un ambiente muy cercano, me han tratado muy bien desde el primer momento. En cuanto se anunció el fichaje, todas las chicas me escribieron para darme la bienvenida, y eso es algo que es complicado de ver hoy en día.

Se ha anunciado su fichaje y el de Paola Corona, portera que también llega de Primera División. Están armando un gran equipo para intentar el ascenso, ¿qué le parece?

Los fichajes y renovaciones que están haciendo demuestran que el equipo quiere dar un salto de calidad respecto a la pasada emporada. Estuve mirando todo y la directiva está haciendo un gran esfuerzo para armar una gran plantilla. Hay muchos equipos en Segunda División que no tienen ambición ni hambre para intentar ascender a Primera, pero el San Pablo está apostando por intentar subir y eso es algo que me gusta, que apuesten por el fútbol sala femenino.

¿Qué pretende aportar al equipo? En dos temporadas que estuvo en Segunda División promedió 15 goles. ¿Cuáles son sus principales virtudes como jugadora?

Yo quiero ayudar en todo lo posible y aportar mi granito de arena. Espero poder ayudar aportando mi experiencia de estar dos años en un equipo de Primera División y, sobre todo, ayudar anotando muchos goles. Mis puntos fuertes son la velocidad y el desborde en el uno contra uno.

Usted ha militado en Segunda y en Primera División, ¿qué diferencias observa entre ambas categorías?

Hay muchísimas diferencias entre los equipos de Primera y Segunda División. Esta temporada, de los tres equipos que ascendieron de Segunda a Primera dos descendieron directamente sin apenas sumar puntos, lo que muestra lo difícil que es el cambio de categoría. Hay una gran diferencia entre las jugadoras, y luego se nota que en Primera todos los equipos están mucho más profesionalizados y tienen mucha más accesibilidad: más ejercicios, tratamientos, entrenamientos, gimnasio… Hay muchos equipos en Segunda que no pueden darte esos instrumentos porque no tienen presupuesto para ello o porque no tienen la infraestructura necesaria.

¿Dónde se siente más comoda sobre la pista?

Mi posición favorita es el ala, en cualquiera de los dos, pero de ala. Ahí es donde puedo sacar mi mejor fútbol y explotar mis virtudes.

¿Cómo observa el equipo que está configurando la directiva del San Pablo? ¿Ve posible luchar por el ascenso?

Claro que lo veo posible, se está fichando gente de mucho nivel y que ha estado en Primera División, algo que puede suponer la diferencia. Si consigues un equilibrio entre gente de Primera y gente que, aunque no haya estado en Primera, técnicamente es buena, creo que es muy posible entrar en play-off. Para mí, una de las claves es la portería, y han fichado a Paola Corona, que es una grandísima portera y nos va a ayudar muchísimo. Además, Tati ha hecho una excelente temporada, por lo que tenemos la portería muy bien cubierta.

El San Pablo cuenta con dos internacionales uruguayas, Fede Silvera y Fátima Villar, ¿qué le parece compartir vestuario con jugadoras que juegan con su Selección?

Seguro que voy a aprender muchísimo de ellas y de conocer otras formas de jugar al fútbol. Al final, no es lo mismo jugar con internacionales españolas que de otro país, por lo que deseo empezar a entrenar ya para disfrutar de ellas y aprender el máximo posible.

¿Qué espera y qué le gustaría conseguir este año?

Me gustaría recuperar la confianza, porque estos dos últimos años la he perdido un poco. También me encantaría ayudar al San Pablo a estar arriba con mis goles. Mi objetivo es superar los goles que metí en mi anterior etapa en Segunda División, y me estoy preparando y entrenando para llegar al principio de temporada en condiciones óptimas.