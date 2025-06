Juan José Díaz, de Ibiza al Mundial para retar al Real Madrid

Este domingo, cuando el Real Madrid salte al césped del Bank of America Stadium de Charlotte para disputar su segundo partido del Mundial de Clubes, un pedazo de Ibiza estará al otro lado del campo. Porque en el banquillo del Club de Fútbol Pachuca, uno de los gigantes del fútbol mexicano, habrá un joven isleño que ha llegado muy lejos en silencio y a base de trabajo: Juan José Díaz, natural de Santa Eulària, hoy director de Ciencias del Deporte del equipo hidalguense.

Con 37 años recién cumplidos —nació el 14 de febrero de 1987—‘Juani’ Díaz se ha convertido en una figura clave dentro de la estructura del Grupo Pachuca, uno de los holdings futbolísticos más influyentes de América Latina, con presencia en México (Pachuca León), España (Real Oviedo) y Chile (Everton de Viña del Mar).

Una trayectoria forjada lejos de casa

Su camino comenzó en Barcelona, donde estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Desde allí inició un periplo profesional que lo llevó por equipos humildes pero históricos como el Club Deportivo Europa, con el que rozó el ascenso a Segunda B y que esta temporada ha logrado el salto a Primera RFEF. «Alternaba entre Segunda B y Tercera, pero fue en el Europa donde me consolidé más», rememora el formador ibicenco en conversación con Diario de Ibiza desde el otro lado del charco.

Fue precisamente esa experiencia la que le abrió las puertas del Grupo Pachuca, que lo llevó primero a Chile, al Everton de Viña del Mar. Allí vivió su primer gran éxito internacional: disputó y ganó la Copa de Chile, lo que considera uno de los hitos de su carrera. «Fuimos subcampeones, pero fue una experiencia inolvidable», afirma.

De Viña del Mar a Pachuca

Tras dos campeonatos en Chile, dio el salto definitivo a México. En Pachuca se le encomendó una misión ambiciosa: liderar el área de Ciencias del Deporte, un departamento transversal que abarca desde la preparación física hasta la nutrición, el rendimiento y la recuperación de los futbolistas. «Nos encargamos de aplicar la metodología de entrenamiento en todas las áreas físicas del club, desde la cantera hasta el primer equipo», explica.

Su trabajo ha dado frutos. En estos años, el Pachuca ha reafirmado su papel como referente del fútbol mexicano, tanto en títulos como en formación. «Somos el principal proveedor de jugadores para la selección mexicana, y nuestra cantera ha sido campeona nacional en varias categorías. Nuestra filosofía es clara: captar, desarrollar y promover talento mexicano».

A nivel de títulos, no se queda atrás: siete ligas, seis Champions de Norteamérica (Concacaf), una Copa Sudamericana —el único club de la región que la ha ganado— y, recientemente, la última Concachampions frente al Columbus Crew, que les ha dado el billete para este nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. El Pachuca también es uno de los grandes referentes en fútbol femenino y un líder a nivel de cantera. El ibicenco se muestra muy orgulloso de pertenecer a una estructura que cuida de manera muy pormenorizada todos los detalles en la formación de futbolistas del país norteamericano.

Frente al gigante blanco… otra vez

El duelo ante el Real Madrid no es nuevo para Juan José Díaz. Ya se enfrentaron a los blancos el pasado diciembre en Catar, en la Intercontinental de la FIFA, donde cayeron 3-0 en el imponente Estadio Lusail. Ahora, en Charlotte, volverán a medirse al 15 veces campeón de Europa en un partido crucial tras la derrota en el debut ante el Red Bull Salzburg (1-2). «Hay que ir a la heroica. Todavía tenemos vida y vamos a luchar con todo», afirma con determinación el preparador de Santa Eulària, consciente de que para el conjunto de Xabi Alonso el encuentro también representa una auténtica final tras empatar en su debut con el Al Hilal (1-1).

Un Mundial que abre puertas

Díaz es un convencido del nuevo formato del Mundial de Clubes: «Es un acierto total para los equipos fuera de Europa. A nivel mediático y deportivo es una oportunidad única. Equipos de Latinoamérica están compitiendo de tú a tú con los europeos».

También lanza una reflexión interesante sobre la desigualdad estructural del fútbol global. «Los equipos europeos tienen ventajas como la ley Bosman, tratados como el de Cotonú o los bilaterales que amplían su margen para fichar. En el resto del mundo, hay cupos de extranjeros mucho más limitados», explica. «Además, la televisión les genera unos ingresos inalcanzables. En América, sobrevivimos vendiendo talento joven».

Ibiza, siempre presente

Aunque su vida profesional ha transcurrido lejos de la isla, Juanjo no olvida sus raíces. «Ibiza siempre está presente. Es mi casa, mi origen. Me hace mucha ilusión que desde allí se siga mi trayectoria», asegura. Y no es para menos: pocos pueden presumir de haber pasado de entrenar en campos de tierra en Tercera a formar parte de un club que compite contra el Real Madrid en un Mundial de Clubes.