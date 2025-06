Los jóvenes Aitor Molina y Sofía Juan vencen en la Travesía Canal de Sant Antoni

Los jóvenes Aitor Molina y Sofía Juan, de 15 y 14 años, fueron los más rápidos en las pruebas individuales de la Travesía Canal de Sant Antoni y confirman que la natación ibicenca tiene por delante un excelente futuro. Molina, que representó al CN Eivissa viajaba en el grupo de cabeza formado por cuatro nadadores que cruzaron juntos el ecuador de la prueba y tan solo pudo anotarse el triunfo después de un apasionante sprint final.

El vencedor, que se acercó a los medios de comunicación con mucho cansancio acumulado, afirmó haber «disfrutado bastante» de la competición. Añadió que sus rivales le exigieron mucho físicamente para subirse a la primera plaza del podio: «A partir de la última boya ha sido muy duro porque empezaron a sprintar». El nadador firmó una marca de 24 minutos y ocho segundos y le siguieron Elezar Rescalvo y Javier Cardona, que llegaron a la meta a seis y ocho segundos del ganador.

A pesar de la complicación de esta prueba, Molina conservó su hambre competitiva y formó parte del equipo campeón en la prueba de relevos, formado por participantes del CN Eivissa. Su compañero Nicolás Alba destacó la labor del campeón de la prueba individual, ya que les concedió «mucha ventaja al principio». También aseguró que se esperaban la victoria y elogió las condiciones marítimas de la segunda carrera: «No ha habido ninguna queja».

Pau Torres y Miquel Llorens completaron el cuarteto ganador y entre todos consiguieron una marca de 25 minutos y 43 segundos. El segundo equipo clasificado terminó la prueba 20 segundos después y el tercero, a un minuto y 37 segundos de los campeones.

La campeona femenina

Sofía Juan no tuvo rival en la prueba femenina individual, aunque no tuvo una competición plácida, puesto que comentó que «aflojó» la marcha porque comenzó a sufrir «mucho dolor de flato». Sin embargo, indicó que aceleró a medida que llegaba a la meta porque quería la victoria. Juan no es una novata en esta carrera, ya que la representante del CN Portus terminó segunda en la pasada edición.

La competidora pasó por la línea de meta con un tiempo de 27 minutos y un segundo, lo que la catapultó hasta la posición 15 de la clasificación general. Patricia Quirós y Marta Ribas completaron el podio con registros 16 y 30 segundos más lentos que el de la campeona.

La IX Travesía Canal de Sant Antoni propuso a los participantes de la carrera individual un circuito de 1.000 metros que debían recorrer en dos ocasiones con salida en la playa de Caló des Moro. Por su parte, la prueba de equipos hizo a cada uno de los cuatro participantes de cada grupo recorrer una distancia de 500 metros partiendo del mismo lugar, en el que debían pasarse el relevo. Además, en esta modalidad se aceptaron los conjuntos mixtos.

El único inconveniente de la jornada fue el retraso de 40 minutos en el inicio de la competición a la espera de la llegada de canoas y lanchas semirrígidas que debían velar por la seguridad de los participantes. Rosa Morata, la tesorera de la entidad organizadora, el CN Portus, destacó antes de que se anunciase el contratiempo que el evento fue «un éxito total» a nivel de inscripción. De hecho, completaron la competición 78 nadadores, entre los que hubo 26 mujeres y 24 equipos. Añadió que se desplazaron hasta el lugar «muchos acompañantes».