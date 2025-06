Jordi Horrach, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares: «Tenemos que potenciar las canteras para que el fútbol crezca desde abajo»

¿Cómo valora su primera temporada al mando de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares?

Estamos en una época de cambios. Queremos hacer cambios tanto en competiciones como en todos los ámbitos organizativos: ayudas a los clubes, la comunidad de clubes que hemos creado para que los equipos no puedan tener más de uno en la máxima categoría… Creo que ha sido una suma de todo, con la ayuda de los clubes y la asamblea de febrero se pudo cambiar el panorama que teníamos durante últimos 20 años. Estamos intentando crecer desde ahí, en la última asamblea fuimos casi 170 clubes, nunca habíamos participado tanta gente. Creo que el fútbol balear ha aceptado el cambio que hemos promovido y seguimos trabajando para mejorar, sobre todo, las competiciones.

¿Tiene algún cambio en mente para desarrollar a medio plazo?

Sí, hemos hecho muchos cambios este año y tenemos varios en mente para el año que viene. Tenemos que hacer crecer el fútbol femenino y el fútbol sala femenino desde abajo creando muchas más categorías de fútbol base, ya que esas dos modalidades son las que nos hacen estar un poco por debajo del resto de federaciones autonómicas. También en el fútbol playa, donde no tenemos esa esencia, somos tres o cuatro islas que podríamos ser punteras en este deporte. Ya hemos conseguido un campo en Palma que será fijo durante todo el verano, algo que no se había logrado nunca. Tenemos muchas cosas por delante, también un tema muy importante como es la lucha contra la violencia en el deporte. Este año hemos hecho siete campañas para prevenirlo y erradicarlo, y hemos visto que desde enero se han reducido drásticamente los casos aunque siga habiendo alguno suelto. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando.

¿Se ha encontrado con alguna situación que no esperase?

La verdad es que no. Llevo 40 años en el mundo del fútbol, aunque este es un cargo mucho más político de lo que a mí me gustaría. Yo soy más de estar trabajando encerrado en el despacho, no de ir a tantos sitios. Llevo muchos años en contacto con la Federación, ya que he sido también su secretario general, pero no me he encontrado nada que se salga de lo normal. Lo que sí ha cambiado ha sido mi mentalidad, veo mucho más preparados a los clubes, los presidentes y sus juntas directivas que hace 20 años, está todo mucho más profesionalizado. Cuando te piden algo, lo hacen con mucho conocimiento, saben tratar todos los temas con seguridad jurídica y te piden aplicar la norma de forma literal.

¿Qué motivos le llevaron a dar el paso para presentarse al cargo de presidente?

Fueron un cúmulo de circunstancias. Llevaba dos años y mi predecesor en el cargo estaba en un ámbito que tampoco era el suyo. Me lo planteé y pensé que después de tantos años de presidente, de director deportivo, de entrenador y jugador era el momento de coger las riendas para ver si era capaz de cambiar todo lo que había criticado desde fuera. Ahora intento hacer las cosas bien para que nadie pueda criticarnos o decir que lo estamos haciendo mal, por eso me presenté, porque quería cambiar el fútbol desde dentro.

¿Qué tiene pensado para Ibiza y Formentera?

Debemos hacer crecer el fútbol sala masculino y femenino. El año pasado creamos las primeras categorías de fútbol sala base, pero hay muchos niños entrenando sin licencia, y ese es el paso fundamental. También con el fútbol femenino, ya hay dos equipos que nos han pedido participar en las ligas mallorquinas, porque en Ibiza no hay liga.

Hacer crecer el fútbol sala desde la base sería muy importante para que equipos como el Gasifred y el San Pablo puedan nutrirse desde la cantera y no tener que fichar de fuera a todos sus jugadores…

Ese es el objetivo, pero para eso tiene que haber cantera. En muchas ocasiones, los clubes grandes están involucrados en proyectos en categorías muy altas, pero se olvidan un poco de la base, y eso es lo que queremos cambiar. Empezar a crear el fútbol sala desde abajo, tenemos suficientes niños para hacerlo y estamos trabajando en conjunto con los clubes para conseguirlo.

¿Cree que en Ibiza hay suficientes instalaciones deportivas municipales?

No, pero es un problema que afecta a todo Balears, sobre todo cuando hablamos de pabellones. En cuanto a campos de fútbol, estamos más o menos cubiertos, pero faltan pabellones. También tengo que decir que todos los consells insulares, por lo menos desde que yo estoy de presidente, dan facilidades y ayudas, tenemos muy buena sintonía. El problema muchas veces es el suelo, porque no hay suelo dentro de las ciudades.

¿Qué medidas quiere tomar para erradicar la violencia en el fútbol?

Hemos hecho siete campañas contra la violencia, con el Consell y con los árbitros, pero lo que más le duele a la gente son las sanciones. Estamos siendo muy duros con las sanciones, pero solo podemos actuar con gente con licencia, con el público no. Además, los clubes no tienen medios para parar a un grupo de padres, pero las sanciones están haciendo efecto. Hemos castigado a benjamines con ocho partidos, a cadetes con 32… algo que no se había hecho nunca. Los clubes lo están entendiendo. Ahora, cada vez que hay un acto violento lo condenan, algo que antes no ocurría. También nos llaman preocupados por este asunto y nos preguntan qué pueden hacer. Estamos en sintonía para tener un periodo más tranquilo, aunque siempre hay locos que hacen cosas que no puedes evitar.

En 2030, España será sede del Mundial. ¿Cómo influirá esto para Baleares?

Queda mucho trabajo por delante para intentar sacar algo. Tenemos que hacernos respetar como potencia que es España en el panorama futbolístico. En cuanto a nosotros, intentaremos atraer algo a Baleares, aunque sea los campos de entrenamiento. Es algo que no es fácil, ya que todo el mundo lo pide, no cumplimos los requisitos para ser sede, pero queda mucho tiempo y estamos trabajando para intentar rascar algo.