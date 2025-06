Maikel Romero, entrenador de la SD Formentera: «Vamos a pelear por estar ahí arriba la próxima temporada»

¿Nos podría hacer un balance de la temporada?

Hemos hecho una gran temporada que se ha empañado por los tres últimos partidos, el último ante el Poblense, en el que pudimos quedar primeros y los dos del play-off. Pero más allá de esas tres derrotas, yo creo que la temporada ha sido muy buena, con un equipo que empezaba prácticamente con toda la plantilla nueva tras el descenso de Segunda RFEF y que, a pesar de que nos costó arrancar, supimos avanzar y progresar llegando a ponernos líderes en el tramo final de campeonato.

Fue una pena la derrota contra el Poblense, que podría haber significado ganar la liga y el ascenso directo. ¿Le pesó al equipo psicológicamente ese partido en el play-off?

Sí, la verdad que lo tuvimos muy cerca en la última jornada, en casa y delante de nuestra afición. Siempre decimos que las eliminatorias son diferentes y que puede pasar cualquier cosa, pero creo que jugamos mejor que nuestro rival, de hecho su portero fue el mejor jugador de la eliminatoria. Pero ellos jugaron su partido, supieron defender muy bien y aprovecharon las ocasiones que tuvieron, lo que demuestra que fueron mejores que nosotros. Como te decía anteriormente, ha sido una gran temporada ensuciada por esas tres últimas derrotas.

¿Se le hizo largo el play-off al equipo después de tener la oportunidad de ascender directamente?

Sabíamos que tras la derrota contra el Poblense, el primer partido contra el Porreres, en su casa, iba a ser el más difícil a nivel emocional. Conseguimos salir vivos de allí. A pesar de perder 1-0 pudimos haber anotado un gol y traernos un mejor resultado, pero no pudo ser. Luego, en el partido de vuelta en Formentera, generamos muchas ocasiones y no conseguimos anotar, y ellos llegaron una vez antes del descanso y anotaron gol, y en la segunda parte, lo mismo. Es cierto que no es lo mismo afrontar un play-off cuando llegas desde abajo que con nuestra situación, que acariciamos el título y el ascenso directo con las yemas de los dedos. Pero bueno, me quedo con que el equipo compitió muy bien en el play-off a pesar de caer eliminado.

Una sorpresa el Porreres, equipo recién ascendido y que ha llegado a la final del play-off de ascenso a Segunda RFEF.

Sí, se reforzó muy bien el pasado verano tras el ascenso, y bueno, los resultados están ahí y siguen vivos. Ojalá consigan el objetivo, yo me alegro mucho por ellos porque es un equipo que está muy bien trabajado y si está ahí es porque lo merece.

¿Cuál será el objetivo para la próxima temporada?

El objetivo es luchar por estar arriba en esos puestos de play-off, y una vez que estemos ahí, pues veremos a qué más se puede optar. Lo primero es pelear por entrar en el play-off de ascenso, el nivel de este año va a aumentar con los descensos del Mallorca B y la Peña Deportiva, y va a ser más complicado, pero a la vez mucho más bonito. En una competición tan larga se crece y se suma día a día, y la liga nos dirá dónde tenemos que estar.

La renovación de Górriz es una declaración de intenciones. ¿Qué le parece?¿Van a tener un proyecto continuista?

Una alegría inmensa, no solo para el club, sino para toda la isla. Es un jugador muy querido, gran profesional y suma en todos los sentidos. En cuanto al resto, estamos evaluando y valorando todo y veremos qué cambios se pueden hacer, dependiendo también de la voluntad de los jugadores. Estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer, analizando la situación de cada jugador y recalculando qué es lo que necesitamos.