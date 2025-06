Iván Gil, director deportivo del San Pablo-Eivissa: «El objetivo de esta temporada será llegar al ‘play-off’»

¿Cómo ha sido la primera temporada del equipo en Segunda División?

Un éxito, porque es un equipo recién ascendido, y conseguir la permanencia es algo histórico, sobre todo viendo cómo empezó la temporada. En la segunda jornada nos quedamos sin entrenador, me tuve que poner yo hasta enero que vino Saúl, y al final nos hemos salvado consiguiendo 37 puntos, casi nada. Además, logrando la mayor parte de puntos fuera de casa, donde hemos sido el cuarto mejor equipo de la categoría.

Da la sensación de que terminó la temporada cuando mejor estaba el equipo...

Sí, ha sido un final espectacular. Conseguimos ganar los tres últimos partidos de casa y en los últimos cinco encuentros logramos cuatro victorias. Solo se perdió en casa del líder 3-2 en un partido que pudo caer de cualquiera de los dos lados. Pero el equipo demostró una gran personalidad en el tramo decisivo de la temporada y se consiguió salvar la categoría.

Este viernes se anunció la marcha de Saúl Olmo, ¿están gestionando ya la llegada de un nuevo entrenador? ¿Cuáles son los objetivos para la próxima temporada?

Tengo que decir que estamos muy agradecidos a Saúl Olmo porque dio un gran salto de calidad al equipo, vino con un objetivo y lo cumplió. Estamos hablando con varios entrenadores, buscando el perfil que más o menos queremos, y el objetivo es dar un pasito más e intentar llegar al play-off de ascenso. Somos muy ambiciosos y trataremos de hacer un equipo más competitivo que el de este año. Estamos en negociaciones con entrenadores muy cualificados, de Primera División. En cuanto a las jugadoras, la idea es mantener bloque de esta temporada, pero te puedo decir que el lunes anunciaremos dos fichajes de Primera División que nos van a dar un salto cualitativo. También estamos en negociaciones con varias chicas que han estado aquí y han rendido muy bien esta temporada.

Entiendo que habrá varias jugadoras del San Pablo que también estarán siendo objeto de interés de otros equipos, ¿no?

Sí, seguramente. Es algo normal, porque hay jugadoras que hemos tenido esta temporada y que han rendido a un nivel muy alto, por lo que es normal que otros equipos se fijen en ellas, pero vamos a intentar retenerlas y que no nos las quiten. Intentaremos amarrarlas y ofrecerles, dentro de nuestras posibilidades, una buena renovación para que se queden.

Mantenerse en Segunda División también hará que el San Pablo sea un destino bastante apetecible.

Totalmente. Antes nadie nos conocía, pero las jugadoras hablan entre ellas y saben que aquí hemos cumplido todo lo pactado. A mí, el año pasado, no me llamaba nadie, y este verano no para de sonarme el teléfono. Jugadoras de Primera División, representantes… el verano pasado tenía que llamar yo a todo el mundo y este año la situación es totalmente distinta, lo que muestra que el San Pablo es un equipo al que las jugadoras quieren venir. Este es un proyecto apetecible, hay muchas chicas que prefieren estar en un equipo de Segunda División que tenga grandes aspiraciones antes que en uno de Primera que esté en la zona baja de la clasificación. Además, en Ibiza se vive muy bien y todas las jugadoras cobran al día, porque es algo que tenemos muy claro: lo que prometemos, lo pagamos. No vamos a prometer algo que no podamos cumplir.

El fichaje de Fátima Villar aportó un plus al equipo, ¿van a intentar retenerla?

No le faltan ofertas, pero vamos a hacer todo lo posible para retenerla. Ha hecho unos números espectaculares y nos ha ayudado a conseguir el objetivo y espero que se quede con nosotros.

El último partido se jugó en Es Pratet y fue una olla a presión, ¿prefieren jugar allí o en Es Viver?

Nos gustaría jugar en Es Pratet, pero tenemos que jugar en Es Viver, porque en Es Pratet está el balonmano. Además, la resina del balonmano puede ser un problema para practicar fútbol sala en la pista, por el tema de lesiones. Tenemos que dar una vuelta a eso para intentar atraer a más gente en los partidos y tener más apoyo, pero estamos muy emocionados y muy contentos por como respondió la afición en el último partido.

¿Qué tienen en mente para intentar ganar más masa social?

Tenemos varias ideas. Queremos que las chicas vayan a colegios a dar charlas, hacer alguna exhibición y llamar la atención de las chicas jóvenes. Somos el único equipo de Balears que está en Segunda División, y en Primera no hay ninguno, por lo que ahora mismo somos la referencia. Vamos a intentar asentarnos en la categoría y nuestro sueño es intentar llegar algún día a Primera División con la ayuda de patrocinadores, Ayuntamiento y Consell, a los que estamos muy agradecidos, ya que solo nos dan facilidades. Lo mejor está por llegar.