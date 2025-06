Marcos Páez, vicepresidente del Class Sant Antoni: «Queremos generar un proyecto con más calidad que el del año pasado»

¿Nos podría hacer una valoración de la temporada?

Ha sido una temporada excelente, pero no de excelencia. Excelencia hubiese sido si hubiésemos ascendido, el trabajo está hecho de manera magnífica, pero nos faltó culminar con el ascenso. Ha sido otro año de crecimiento en todas las áreas del club, a nivel de gestión y deportiva, así como de la masa social. El proyecto está muy vivo y con mucha ambición de seguir, y en algún momento estará en categoría superior, estoy muy seguro de ello.

Objetivo para el próximo año y cambio de entrenador.

Somos un club con una ambición muy grande, y tenemos que movernos muy rápido para no perder opciones de mercado. En cuanto al entrenador, vamos a apostar por un perfil un poco diferente y vamos a intentar que esta apuesta nos ayude en momentos críticos de la temporada. La idea es generar un proyecto de más calado, más caché, y más calidad incluso que el del año pasado. Se anunciará todo rápido, porque si queremos top-3 de la liga tenemos que estar trabajando desde ya, porque todo el mundo se mueve muy rápido.

El Class Sant Antoni, ¿un destino apetecible?

El club ha ganado muchísima credibilidad a nivel nacional en los últimos años, lo que hace que muchos jugadores se decidan por nosotros si tienen varias ofertas similares. Aquí se trabaja muy bien, los jugadores se revalorizan y pueden desarrollar su carrera deportiva, cumplimos con todo lo pactado. Además, en Sa Pedrera tenemos todo lo que se necesita para darle calidad a las sesiones deportivas y todos los soportes vitales externos, como pisos, coches, manutención… eso unido a vivir en un sitio como Ibiza hace que el jugador se vaya muy contento, y es una publicidad muy buena que tenemos entre las agencias.

¿Habrá muchos cambios en la plantilla?

De momento, la única salida es la de Llorca. Estamos atentos al mercado, y las salidas las definirán las posibilidades que tengamos para mejorar alguna posición que ya tenemos, o que haya jugadores que no quieran continuar. En cuanto al entrenador, estamos en negociaciones con varios técnicos, está muy avanzada la que es nuestra primera opción, pero queremos ser muy cautos porque hemos visto de todo y no queremos anunciar nada hasta que su contrato no esté firmado. Si esa primera opción se concreta, te puedo decir que es un entrenador de primer nivel y creo que nos va a ayudar mucho a conseguir el objetivo. Espero que haya noticias muy pronto.

¿Cómo se ha conseguido crear una masa social tan grande en tan poco tiempo?

Para mí eso es la base de todo, la energía que nos da el trabajar por y para nuestra gente. Nosotros, en los días previos al partido, podemos ver en nuestro soporte de gestión de entradas qué códigos postales las compran, y en todos los de Ibiza había cientos de compras. El Class está globalizado en la isla, no es el equipo de Sant Antoni, sino el de Ibiza, algo que se ha conseguido muy pocas veces. Hemos incentivado desde el primer día la invitación a todas las canteras de la isla, algo que genera una gran masa social. Intentamos hacer todo tipo de acciones para que la gente sienta que el equipo es suyo. Este proyecto no va de vender nada, va de creer en las personas.

Además, en Sa Pedrera tienen diferentes iniciativas para que la gente vaya cada fin de semana...

Nosotros invertimos mucho en sorprender continuamente a nuestros seguidores. Un día toca un grupo de rock, otro ponemos hinchables para los niños, otro día vienen los pintacaras, o dentro hay un dj, ponemos aplaudidores... Este año estamos con el tema de luces, algo que a la gente le ha encantado. Tenemos un departamento de creatividad que siempre está pensando cómo podemos sorprender al aficionado, seis hinchables para los niños, otro día vas y dentro hay un dj... Yo no quiero que la gente que viene 50 veces vea que Sa Pedrera es siempre lo mismo, o que se aburra, queremos tenerlos siempre motivados. Esa es una exigencia muy grande que tenemos y es uno de los principales motivos para que el proyecto haya llegado a cotas tan altas, algo que es una responsabilidad porque estamos haciendo un bien social tan grande que no podemos aflojar.