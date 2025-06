El Trasmapi UD Ibiza da un salto de calidad para la 25/26

Un escalón más. No conformarse con la permanencia. Eso es lo que busca el Trasmapi Gobycar Citubo UD Ibiza HCE en la que será su sexta temporada consecutiva en División de Honor Plata, la competición más igualada del balonmano nacional.

Tras unas semanas, incluso meses de arduas negociaciones en la planta noble de la entidad ibicenca, se puede catalogar este mercado como el más ambicioso en la historia del club, que ha anunciado once salidas y siete llegadas para la temporada 2025/2026, y que todavía sondea un jugador para ponerle la guinda a un pastel goloso e «ilusionante» para sus aficionados, además de dar cabida en el primer equipo a tres canteranos que han hecho los deberes y que se han visto premiados con el ascenso para jugar con los ‘mayores’.

Una mezcla de talento joven y veteranía con la que el Trasmapi quiere dar un salto de calidad y llegar a cotas más altas en Plata con refuerzos de prestigio y calidad para suplir las once bajas anunciadas. Abel Navarro, Mikel Galán, Benjamín Lacarra, Adrián Juárez, Serhii Sedchenko, Javier Bodí, Diego Prada, Victor Peinado y Álex Malid separaron sus caminos de la escuadra pitiusa, que también se despidió de los cedidos Fabio Teixeira y Carlos Gómez, que regresarán a las disciplinas del BM Benidorm y BM Torrelavega, respectivamente. Especialmente dolorosas fueron las marchas de Bodí y Prada después de cuatro temporadas y ser dos de los pilares fundamentales del equipo año tras año para conseguir la salvación, igual que Álex Malid, que después de tres campañas hizo las maletas para dejar Ibiza. Idéntica situación que la de Abel Navarro, que llegó al Trasmapi en la temporada 16/17 procedente del Sant Esteve y que no seguirá más tiempo bajo las órdenes de Eugenio Tilves, que asume otro año más la dirección del equipo, puesto que ostenta desde 2017.

Mezcla de veteranía y jóvenes talentos

Para suplir a estos jugadores,la directiva del Trasmapi ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido los fichajes de jugadores contrastados de ASOBAL, Plata y Primera Nacional. Marc Vega y Biel Valera llegan desde el BM Granollers, conjunto con el que han logrado el subcampeonato de la Liga ASOBAL al finalizar segundos tras el todopoderoso Barça. Vega, de 23 años, es un extremo zurdo que destaca por su gran finalización y su talento anotador, además de ser un puñal por la banda, mientras que Valera, de 22 años, destaca por su visión táctica, capacidad de dirección, dinamismo e inteligencia. Dos jugadores jóvenes con una gran proyección que deberían dar un rendimiento inmediato a Geno Tilves, igual que Fer González, central de solo 19 años que llega del BM Torrelavega, tercer clasificado en la categoría de oro de nuestro balonmano y que aterriza en Ibiza para tener minutos y foguearse en Plata antes de regresar a tierras cántabras, siguiendo los pasos de Carlos Gómez, jugador que llegó durante el pasado mercado invernal en calidad de cedido del conjunto torrelaveguense y que dio un excelente resultado al Trasmapi, aportando goles y calidad en la lucha por la permanencia.

Otro de los fichajes ilusionantes es el del lateral izquierdo Santiago Canepa, que tras hacer un auténtico temporadón con el Caserío, donde anotó 100 goles en 30 partidos, se enrola en las filas del conjunto de Tilves, al que pretende aportar su liderazgo y experiencia, además de un gran lanzamiento y una calidad fuera de toda duda que le ha hecho dejar un gran sabor de boca en su estancia en Ciudad Real, con los que logró el ascenso a la Liga Asobal tras derrotar en el play-off a Puerto Sagunto y Burgos.

El Trasmapi también ha pescado en Primera Nacional. El lateral izquierdo Marc Ferré ha demostrado su talento con el CB La Roca, con el que ha quedado segundo clasificado en el Grupo D y ha sido uno de sus jugadores más destacados. Igual que David Martínez, extremo izquierdo procedente del BM Safa, cuarto clasificado en el Grupo F y que destaca por ser un goleador puro y al que también avala su polivalencia y trabajo defensivo.

Además, el Trasmapi contará con un jugador internacional por las categorías inferiores de Argentina: Juan Montoto. El pivote, de solo 20 años, disfrutará de su primera experiencia europea tras una gran temporada con Dorrego Handball, donde fue elegido como mejor pivote en el Sur-Centro de clubes, lo que provocó que el Trasmapi se decantase por su contratación.

Estos fichajes se unen a los renovados Ignacio Pérez, Jorge Broto, Dani Bernárdez, Franco Gavidia, Vicente Sancho, Edu Ortiz, Mauricio Basualdo y Roman Chychykalo. También tendrán su oportunidad en el primer equipo los canteranos Didac Serra, Izan Rubio, ambos de 17 años, y Rares State, de 16, que con sus destacadas actuaciones en el equipo juvenil se sumarán a la dinámica de la primera plantilla. Serra es un lateral izquierdo de 1.92 metros y 94 kilogramos, mientras que Izan Rubio, hijo de Fran Rubio, ex-jugador del equipo cuando militaba en Primera Nacional, es un pivote de 1.81 metros y 90 kilos que tratará de aprender de un Dani Bernárdez que se postula otro año más como uno de los jugadores que formarán la columna vertebral de la primera plantilla. Por último, Rares State, de apenas 16 años, es un exterior izquierdo con gran proyección, y que destaca por su velocidad, precisión y entrega sobre la pista, lo que ha llamado la atención de Geno Tilves, que quiere verlo en la dinámica del primer equipo.

La directiva, satisfecha

«Estamos muy contentos con las incorporaciones, la planificación de Hugo Suárez (director deportivo) y de Geno Tilves se puso en marcha a principios de año. Es una previsión a medio-largo plazo y esto es el fruto de meses de trabajo», señalaban a Diario de Ibiza desde la directiva del Trasmapi. «Va a ser la sexta temporada en Plata y la gente ve desde fuera de la isla que aquí hay un proyecto con garantías, algo que nos hace crecer. Además, Óscar Prohens, desde la parte económica, ha hecho un gran esfuerzo porque este año hay un gasto más grande en la plantilla, pero estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho», afirmaron.

Respecto a las renovaciones, el club declara que «se han quedado los jugadores que tenían contrato y algunos que han querido renovar», como Franco Gavidia, que «ha aportado ese plus de defensa» que buscaban. «Vicente Sancho, Edu Ortiz, Basualdo y Chychykalo también se van a quedar, y en la portería no va a haber cambios con Ignacio Pérez y Jorge Broto, que han rendido a un nivel excelente este año».

Además, desde la directiva tienen grandes expectativas en Dani Bernárdez, otra de las renovaciones, con el que «hay que ir poco a poco y con mucho cuidado tras la lesión», pero que «ha cuajado un gran tramo final de temporada», y ensalzan el valor de la cantera: «La gran noticia es que Rares, Izan y Didac van a estar también a disposición de Tilves, lo que es un orgullo para el club. Son muy jóvenes, tienen 16 y 17 años, y esto da valor al trabajo que estamos haciendo con la cantera, porque el Trasmapi UD Ibiza no es solo el primer equipo. Esto es un resultado del trabajo y del tiempo que estamos invirtiendo con la base». «Va a unirse también a la estructura deportiva Alberto Suárez, un referente a nivel de base en el territorio nacional y que trata muy bien la cantera, y contamos con el regreso de Vlad Bradi, coordinador de base que ha estado fuera en Mallorca y que también es de la casa», alabando de nuevo el trabajo de la cantera: «De seis campeonatos, hemos ganado cuatro más el sénior femenino». Una cantera que contará con Dani Ramírez y Geno Tilves como el eje de la base del club, de la línea de trabajo y metodológica del Trasmapi.

Con humildad, pero con hambre

En cuanto a los objetivos, el Trasmapi continúa con los pies en la tierra: «El objetivo seguirá siendo la salvación. Aunque sea nuestra sexta temporada consecutiva en Plata y estemos muy contentos con unas incorporaciones que mezclan juventud y veteranía, para tener el equilibrio necesario en el equipo. Pensamos que la plantilla ha dado un salto de calidad respecto a las pasadas temporadas, pero la categoría es muy complicada, somos 16 equipos, hay presupuestos muy fuertes y somos conscientes de la dificultad de la liga, pero si las lesiones nos respetan, creemos que no sufriremos como en los últimos años».

Aunque también son ambiciosos, ya que no se ponen «ningún tipo de techo», por lo que si llega «una fase de ascenso, bienvenida será», pero ahora se centran en «tener todo preparado para el 1 de agosto, que es cuando empezará a trabajar el equipo en la pretemporada». Ahora es tiempo de gestionar «los pisos y las adaptaciones para todas las incorporaciones», porque «llega un núcleo de gente nueva a la que hay que acoplar», algo que intentarán «desde el 1 de agosto hasta que empiece la liga a mediados de septiembre».

«Con los juveniles tendríamos 18 jugadores, una buena base con dos para cada posición, pero estamos intentando hacer el esfuerzo con algún refuerzo más, alguien que también nos dé ese punto de experiencia y haya jugado en equipos de arriba. Casi seguro que habrá una incorporación más, espero que esté entre mañana y pasado, pero no se puede dar nada por seguro. A ver si lo podemos cerrar y con este jugador tendríamos ya la plantilla configurada», desvelaron desde la planta noble de un club que también está ya centrado en «la campaña de abonados para intentar que la gente conecte un poco más con el ilusionante proyecto» que tendrán en Plata.