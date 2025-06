Paco Jémez: «Es para mandar el fútbol a la mierda porque es injusto y cruel»

La UD Ibiza cerró su temporada con una amarga eliminación en la primera ronda del play-off de ascenso a Segunda División a manos del FC Andorra, que volvió a imponerse en el partido de vuelta en Can Misses (0-1), tras el 2-0 logrado en la ida. El conjunto celeste lo intentó hasta el último minuto, pero se estrelló una y otra vez con la falta de gol y la efectividad del rival. Paco Jémez, técnico del equipo ibicenco, compareció en rueda de prensa con gesto serio, aunque lejos de mostrarse abatido, defendió el trabajo realizado por sus jugadores y todo el club.

«Yo decepcionado no estoy. Estoy triste, tenía muchísima esperanza de poder seguir adelante, pero decepcionado no. La decepción llega cuando no haces lo que debes hacer, y no ha sido el caso. El partido soñado que queríamos se ha perdido, pero no porque no lo intentáramos. A cualquiera que le guste el fútbol lo mandaría a tomar por culo, lo mandaría a la mierda, que es lo que voy a hacer yo, porqe es muy injusto y cruel», explicó con su particular estilo el técnico cordobés, que reconoció que la falta de gol fue clave en la eliminatoria. «Nos ha faltado gol por todos lados. Lo que a otros se les cae de los bolsillos, a nosotros nos ha costado un mundo».

Pese a que la UD Ibiza fue superior en el juego y generó múltiples ocasiones, el Andorra fue letal con muy poco. «Generar tanto, jugar tan bien, meter al rival atrás durante tanto tiempo… y te vas sin marcar. No se puede ascender si no metes goles. Es así de duro. Nos ha faltado acierto y ellos han sido muy efectivos, eso marca la diferencia».

Jémez quiso lanzar un mensaje de orgullo hacia su plantilla: «Estoy tremendamente orgulloso de todo lo que han hecho. Hemos competido con bajas muy importantes como Álex, Davo, Guillem o Unai. Las posibilidades se reducen cuando pierdes a jugadores tan importantes, pero los que han salido lo han dado todo. Estoy encantado con su trabajo».

También tuvo palabras de agradecimiento para la afición, que llenó las gradas de Can Misses en una de las mejores entradas de siempre: «Queríamos devolverles todo ese apoyo con un resultado mejor. Agradezco el gran ambiente. Ojalá no sea algo puntual, ojalá podamos vivir más días así. El equipo y la afición deben ir de la mano, tiene que haber continuidad en esa relación».

Futuro incierto

Sobre el futuro del club y su propio porvenir, Jémez fue claro: «Yo quiero seguir entrenando. Lo dije cuando vine, mi intención era quedarme y sigue siéndolo. Si no puede ser aquí, será en otro sitio, pero quiero dar continuidad a este proyecto. Estos meses han sido una experiencia muy positiva para mí».

El técnico también reflexionó sobre los errores cometidos durante la temporada regular: «Nos dejamos muchísimos puntos contra equipos de la parte baja, y eso te penaliza si aspiras al primer puesto. En el play-off hemos competido bien, pero sin gol no puedes pasar. Tuvimos rachas buenas y otras muy malas. Nos ha pillado la parte final sin acierto, y así es muy difícil».

Para terminar, hizo autocrítica pero sin perder la perspectiva de lo conseguido: «Hemos trabajado como perros, con muchas situaciones adversas. Aunque a alguno le parezca poco, llegar hasta aquí es mucho. Se ha hecho un muy buen trabajo partiendo de una dificultad tremenda. Los jugadores merecen todo el reconocimiento».

Aunque la UD Ibiza no ha conseguido el ansiado ascenso, el mensaje de Paco Jémez fue claro: el camino está marcado, y si hay constancia y continuidad, el sueño puede seguir vivo.