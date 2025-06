Jordi Grimau renueva con el Bàsquet Sant Antoni: "Lo mejor está por venir"

El Club Bàsquet Sant Antoni ha hecho oficial este jueves la renovación de Jordi Grimau como director deportivo para las dos próximas temporadas, en un anuncio que supone mucho más que la continuidad de una figura clave: es la piedra angular sobre la que se edificará un proyecto cada vez más ambicioso. Así lo expresaron los máximos responsables del club en un acto en el que tomaron la palabra el vicepresidente y gerente, Marcos Páez; el presidente, Vicente Costa; y el propio Grimau, visiblemente emocionado por la confianza recibida.

La renovación de Grimau no pilla por sorpresa. Según explicó Marcos Páez, el acuerdo se cerró hace unas semanas, aunque el club decidió posponer su anuncio para no distraer el foco deportivo en el tramo final de la temporada. “Se preveía porque entendíamos que era lo que tocaba”, subrayó Páez. “El proyecto está en un momento envidiable, en auge, y no hay ninguna señal que haga pensar que deba haber cambios. Esta es la primera renovación que anunciamos, porque creemos que Jordi es la piedra angular sobre la que construir todo lo que será el proyecto deportivo de la 25-26, que va a ser aún más ambicioso y potente que los anteriores”.

El Club Bàsquet Sant Antoni ha vivido una etapa de crecimiento constante desde que Grimau, exjugador profesional, se integrara en el organigrama técnico hace cinco temporadas. Primero como jugador, luego como pieza clave en los despachos, el catalán ha sido uno de los grandes artífices del salto de calidad del club portmanyí.

“Estoy muy feliz, contento y emocionado de poder dar continuidad a esta historia que estamos viviendo”, confesó Grimau. “Todo esto empezó hace cinco años como un sueño, y muchas de aquellas cosas que imaginamos se han cumplido. Es un momento importante tanto en la historia del club como en mi trayectoria personal. Después de muchos años como jugador, este ha sido mi primer año completo desde fuera de la pista, un año de adaptación. Ahora creo estar más preparado, con más experiencia, y con muchísima ilusión”.

El exescolta catalán no esconde sus aspiraciones y mantiene vivo el sueño del ascenso: “Lo mejor está por venir. Ojalá podamos conseguir ese objetivo tan deseado. Estoy muy agradecido al presidente y a Marcos por la confianza, y, como dije cuando me retiré, este club es mi casa, el club de mi vida. Vamos a seguir empujando, sin techo, sin límites”.

En la misma línea se expresó el presidente del club, Vicente Costa, que incidió en la importancia de dar visibilidad al acuerdo una vez terminada la temporada: “Tanto Marcos como yo estamos encantados de seguir contando con Jordi. Lo que hemos empezado es muy bonito y tiene que seguir creciendo. Ahora toca trabajar, después de unos días de descanso. A ver hasta dónde podemos llegar, pero sin ponernos techos”.

Un proyecto en expansión

El CB Sant Antoni no solo ha consolidado su estructura deportiva, sino que vive un momento dulce también en lo social y económico. Según Páez, el club ha firmado recientemente dos patrocinadores principales a largo plazo y cuenta con otros 125 colaboradores que conforman una base sólida de apoyo. “La viabilidad está más que asegurada”, apuntó. “Este año hemos rozado los 500 abonados, con un crecimiento del 35%, y la prospección es muy buena. Ya no somos nosotros los que llamamos a la puerta de los patrocinadores, sino que nos la están tocando a nosotros”.

Una de las claves del futuro inmediato será la reforma integral del pabellón municipal, que se prolongará durante cinco meses, con una previsión de finalización en octubre. “Queremos saber el calendario exacto de la obra”, explicó Páez. “Estamos valorando alternativas para que el inicio de la temporada nos afecte lo menos posible. Incluso se plantea modificar el calendario o empezar jugando fuera de casa. La Copa es otro tema a considerar porque se disputa en septiembre”.

Grimau también destacó la importancia de esta obra: “Es un proyecto que empezamos a plantear hace cuatro años, y en su momento nos miraron como si estuviéramos locos. Pero hemos ido cumpliendo etapas, y ahora tendremos una de las mejores instalaciones de la isla, no solo para el básquet, sino para todo el municipio. Será muy bonito ver a 2.000 personas en las gradas con todos los servicios funcionando. Creo que será un momento histórico para Sant Antoni”.

¿Habrá continuidad en el banquillo?

Uno de los temas pendientes en la planificación de la próxima temporada es la continuidad del entrenador David Barrio. Grimau fue claro y prudente al respecto: “Ambas partes tenemos que pensar las cosas. Es un periodo de reflexión, de análisis, para ver en qué podemos invertir, cómo queremos orientar el proyecto, y tomar la mejor decisión posible. Sería fácil salir ahora a decir que sí o que no, pero no sería responsable. Se decidirá en consonancia con el club y se informará a David y al resto de jugadores”.

En cuanto a la composición de la plantilla, el director deportivo prevé cambios, ya que solo Daniel de la Rúa y Javier Rodríguez tienen contrato en vigor. “Nuestra liga es muy volátil, la movilidad de jugadores es alta. Habrá salidas por decisión del club y otras por decisión de los propios jugadores. En 10 o 15 días esperamos tener una idea clara de con qué contamos. Intentaremos renovar a varios, pero no siempre se puede”.

¿Y los fichajes estrella? Grimau lo tiene claro: “No se trata de fichar nombres, sino de construir grupos sólidos, tanto en lo deportivo como en lo humano. Hemos apostado por bloques nacionales potentes y por gente que entienda quiénes somos, cómo pensamos y el valor que tiene jugar aquí. No descartamos incorporar a alguien de mayor nivel si se da la ocasión, pero lo importante es que quien venga entienda lo especial que es este proyecto”.

Con la vista puesta en el ascenso

Preguntado por el favoritismo que recaerá sobre el CB Sant Antoni la próxima temporada, Grimau no se esconde: “Lo asumimos con naturalidad. Empezamos siendo humildes y poco a poco hemos ido subiendo el listón. El año pasado el objetivo era ascender, lo dijimos. No es un tabú. Sabemos que no depende solo de nosotros, pero cada vez estamos más cerca. Vamos a seguir empujando hasta derribar el muro. No vamos a parar. O apostábamos más fuerte o lo dejábamos. Y hemos elegido seguir apostando con todo”.

Con la renovación de Jordi Grimau como director deportivo, el CB Sant Antoni asegura no solo la continuidad de su proyecto, sino su identidad: un club ambicioso, con los pies en el suelo, pero sin renunciar a soñar en grande. La cuenta atrás para una nueva temporada ilusionante ya ha comenzado.