UD Ibiza - Andorra: el primer gol es de la afición

La UD Ibiza se juega este domingo a las 19 horas en el estadio Palladium Can Misses toda la temporada y el futuro más inmediato de la entidad. Tras caer por 2-0 en el partido de ida de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División ante el FC Andorra, el conjunto de Paco Jémez está obligado a firmar una remontada épica para seguir soñando con regresar al fútbol profesional. Pero no estarán solos. El club celeste, con el respaldo del Ayuntamiento de Ibiza, ha preparado una semana repleta de iniciativas para calentar el ambiente, reforzar el vínculo con su hinchada y convertir Can Misses en una olla a presión.

Durante la semana, la entidad que preside Amadeo Salvo viene trabajando para que el encuentro sea mucho más que un partido. El pasado martes, el club comunicó que ya eran más de 3.000 los aficionados que habían asegurado su presencia en el estadio. La UD Ibiza animó entonces a los abonados que aún no habían retirado su pase gratuito a hacerlo cuanto antes, recordando que, pese a haber finalizado el plazo para mantener su asiento habitual, todavía podían obtener una entrada en una zona equivalente del estadio. El objetivo es alcanzar los 4.000 aficionados en las gradas del coliseo celeste.

Y es que al equipo de Paco Jémez le basta con ganar por dos goles de diferencia para superar la eliminatoria. En ese caso, el pase a la final del play-off se decidiría en la prórroga, pero no habría penaltis: al haber finalizado la UD Ibiza tercera en Liga —una posición por encima del FC Andorra—, el empate tras el tiempo extra le daría el billete a la última ronda. Un escenario exigente, pero nada descabellado si se tienen en cuenta los precedentes: en lo que va de año, los ibicencos han logrado seis triunfos por dos o más goles en su feudo, lo que demuestra que el objetivo, aunque complicado, es alcanzable.

Conscientes de la importancia del aspecto emocional y del impulso que puede suponer una afición volcada, el club y el ayuntamiento han impulsado varias acciones para reforzar el entusiasmo colectivo.

Cercanía con los ‘mayores’

Una de ellas será la iniciativa llevada a cabo por el Consistorio para que los mayores del municipio puedan asistir al entrenamiento de este jueves. A las 9.30 horas, las personas jubiladas, bajo inscripción, están convocadas en los Multicines para dirigirse juntos al estadio y conocer a los jugadores en la sesión que comenzará a las 10.00 horas. La entrada será gratuita y supone una oportunidad para que los mayores de 65 años se acerquen al equipo y consideren integrarse en la masa social del club. La cercanía entre plantilla y afición puede ser un factor clave para reforzar la confianza y alimentar el espíritu de remontada.

Hoy comparece Ramón Juan

También hoy comparecerá en rueda de prensa el guardamenta Ramón Juan para ofrecer sus impresiones sobre la eliminatoria y para alentar a los aficionados a que arropen al equipo en el duelo más importante de la temporada.

‘Fan Zone’ y recibimiento

Pero sin duda, el momento culminante de esta semana de pasión celeste llegará el mismo domingo, a partir de las 15 horas, cuatro horas antes del pitido inicial. La UD Ibiza, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, organizará una gran fiesta previa junto al estadio (frente a la tienda oficial) para acoger al plantel ibicenco con un gran recibimiento.

Para ello, se instalarán ‘food trucks’ con comida, habrá barras para bebida, música en directo, pintacaras y otras sorpresas para animar a la afición desde primera hora de la tarde. La idea es crear una auténtica marea celeste que acompañe la llegada del autobús del equipo, prevista para las 17 horas, con cánticos, colorido y un ambiente de comunión que sirva de chispa emocional antes de la batalla deportiva. El objetivo es claro: que el equipo salte al césped con la motivación extra que solo puede dar el calor de su gente. A las 18:20 horas, finalizará la actividad en la ‘fan zone’, justo a tiempo para que los aficionados ocupen sus localidades y se preparen para otro momento clave: el calentamiento del equipo, que comenzará a las 18:40 horas. Desde el club se hace un llamamiento para que la afición anime con fuerza desde ese instante, generando una atmósfera única que impulse a los jugadores en el arranque del encuentro.

Una vez finalizado el choque, la ‘fan zone’ volverá a abrir sus puertas de 20:30 a 22:30 horas, para celebrar, llegado el caso, una remontada histórica que situaría al equipo en la eliminatoria decisiva por el ascenso a Segunda.

La ciudad ya vive con intensidad las horas previas a este duelo decisivo. Si la UD Ibiza logra firmar la remontada, será sin duda con el aliento de su gente como principal aliado. Porque este domingo, más que nunca, el primer gol lo marcará la afición.