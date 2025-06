Sergio Tortosa, director deportivo de la SD Ibiza: «Queremos que la SD Ibiza sea diferencial en la isla»

¿Cómo ha sido el balance de la temporada?

Muy positivo. Hemos visto los equipos que han perdido la categoría, en este Grupo 3, que durante los últimos años es el más complicado de toda Segunda RFEF, y nosotros, con los chicos que lograron ascender el año pasado, más otros que han venido y nos han ayudado mucho, hemos conseguido la permanencia.

¿Cuáles son los objetivos para la próxima temporada?

No podemos pensar en cotas más altas porque hay que ser realistas y ver que competimos contra equipos que tienen presupuestos mucho más altos que el nuestro. Además, ha descendido el Barcelona B, el Intercity, el Alcoyano… entidades que si están en nuestro grupo lo van a hacer todavía más difícil y competitivo. Tenemos que pensar en lograr la permanencia, ya que será muy complicado competir contra estos equipos, pero nosotros seguimos soñando. Nosotros queremos hacer un equipo joven, competitivo, y darle continuidad a una base que entendemos que es buena. Y a partir de ahí, lo que nos permita el presupuesto y el mercado para ver qué jugadores podemos incorporar que mejoren la plantilla.

¿Cómo van a encarar el mercado de fichajes? ¿Y las posibles salidas? Mario Riquelme tendrá muchas ‘novias’…

Riquelme tiene contrato con la SD Ibiza, por lo que si algún equipo le quiere, primero tendrá que hablar con nosotros. Si hay algún equipo de categoría superior que esté interesado en él, nos sentaremos a hablar y tomaremos la mejor decisión para todas las partes. Es un jugador que se ha formado en el club, que trabaja muy bien y con el que estamos encantados. Tenemos ocho jugadores ibicencos, queremos seguir avanzando en esta política y contar con la gente joven porque hay jugadores con una gran proyección, aunque también miramos al resto del mercado balear.

¿Van a seguir fijándose tanto en los jugadores de Ibiza?

Nosotros como club queremos darle mucha importancia a la cantera. Además, Raúl Casañ es un entrenador que maneja muy bien el vestuario y a los jóvenes. Queremos que este club sea diferencial en la isla y que se componga de jugadores de aquí, pero no depende solo de nosotros. Nosotros damos las oportunidades, pero los chicos las tienen que aprovechar, tienen que dar un paso adelante, sacrificarse e invertir en ello. Cuidarse, trabajar, entrenar, cuidar la alimentación, los descansos… porque esta es una categoría muy difícil y complicada.

Esta temporada estrenarán el Estadio de Es Putxet. ¿Cómo se sienten?

Estamos muy ilusionados, ya que el Sánchez y Vivancos es un campo bastante incómodo. La pista de atletismo, si llueve, te mojas, y si pega el sol, hace mucho calor… los niños y los mayores no pueden disfrutar igual, no es un campo para jugar al fútbol. En un estadio no importa solo el césped, hay más cosas. Llevamos muchos años en esto, hemos jugado incluso en césped sintético.

Este martes se anunció que Moreras ha dejado la presidencia, a la que llega Vicente López. ¿Cómo valoran este cambio?

En primer lugar, habría que hacerle un homenaje a Moreras por todo lo que ha hecho por el club y por todo lo que ha dado, ya que se ha dedicado a la SD Ibiza en cuerpo y alma. Da un paso al lado, pero siempre estará con nosotros, y yo creo que se merece un gran homenaje. Vicente López es una persona muy querida, joven, que tiene muchas ganas e ilusión y que seguro que hará una gran labor como presidente.

