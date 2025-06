La UD Ibiza busca encarrilar la clasificación en Andorra

La UD Ibiza afronta este domingo (17 horas) en el estadio de la Federación Andorrana de Fútbol, en Encamp, la ida de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División frente al FC Andorra, en lo que será el primero de los cuatro partidos que separan al conjunto celeste de su ansiado regreso al fútbol profesional. Un duelo de alto voltaje ante un rival que, tras una temporada con altibajos, ha llegado al tramo decisivo en su mejor versión. Aunque también los celestes presentan un expediente notable en este tramo del curso.

El choque se presenta igualado entre dos equipos que han vivido campañas muy similares: ambos comenzaron con grandes expectativas, sufrieron cambios de entrenador durante el curso y han sabido reconducir su rumbo para ganarse un sitio en la pelea final por el ascenso. La UD Ibiza llega a esta eliminatoria tras completar una buena recta final de temporada, mientras que el FC Andorra ha protagonizado una notable escalada desde la llegada al banquillo de Beto Company, ayudado de cerca por un Gerard Piqué que, más allá de su papel institucional como presidente, se ha implicado activamente en la preparación del equipo, asistiendo a entrenamientos y partidos como un técnico más.

Desde la destitución de Ferran Costa el pasado 20 de enero, los andorranos han cambiado el rumbo. En los 18 partidos con Company al frente, han cosechado nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas, alcanzando la cuarta plaza del Grupo 1 de Primera RFEF con 60 puntos. Su estilo, más alegre y vertical, ha reforzado su solidez defensiva, especialmente en casa, donde no pierden desde hace ocho jornadas. A pesar de que el partido no se disputará en su habitual Estadi Nacional, sino en el nuevo recinto de Encamp debido a los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, el Andorra mantiene su condición de local y de equipo peligroso en su feudo.

Una de las claves de la eliminatoria estará en la capacidad de la zaga ibicenca para frenar el potencial ofensivo de Manuel Nieto y Lautaro. Entre ambos suman 25 goles (13 y 12, respectivamente), y llegan al play-off en estado de gracia: Nieto ha marcado cinco tantos en los últimos cinco partidos, y Lautaro, cuatro en los últimos seis. Pese a que Nieto ha actuado recientemente en banda, no es un extremo al uso y ambos tienden a encontrarse en zonas centrales para maximizar su pegada.

Los números de uno y otro equipo invitan al equilibrio. El Andorra ha anotado 49 goles y ha recibido 38, mientras que la UD Ibiza ha marcado 51 y encajado 33. No hay grandes diferencias sobre el papel, como ya advirtió Paco Jémez en la rueda de prensa previa al partido: «Será una eliminatoria que se decida por pequeños detalles. Aquí los errores se pagan caros».

El técnico celeste, que no podrá contar con Davo, Gallar ni Guillem —aunque sí viajarán con el grupo—, confía en que el resto de la plantilla dé un paso al frente. «Llegamos en una buena situación al play-off. Es cierto que ya no vale nada lo que ha pasado anteriormente, pero estamos preparados», aseguró. Jémez subrayó además la importancia del control mental en una eliminatoria a doble partido: «Hay que mantener la calma. No quiero que nadie salga al campo pensando en dejarlo todo para la vuelta. No me gusta especular».

El partido también llega marcado por un contexto logístico atípico. La organización de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa ha obligado al Andorra a modificar su lugar de entrenamiento y jugar lejos de su estadio habitual. El equipo ha tenido que ejercitarse durante la semana en la Vall d’en Bas (Girona), y solo ha podido utilizar el nuevo estadio de Encamp en dos sesiones. Este elemento añade incertidumbre a una eliminatoria ya de por sí abierta, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Por parte de la UD Ibiza, hay un reto adicional: romper con la mala racha a domicilio, ya que el equipo celeste no gana fuera de Can Misses desde el pasado 2 de marzo. No obstante, la ilusión está intacta y la plantilla es consciente de lo que hay en juego. Quedan cuatro partidos para regresar al fútbol profesional y este domingo comienza el camino. La vuelta, el próximo domingo 8 de junio a las 19 horas en el Palladium Can Misses, dictará sentencia. Pero antes, los de Jémez están obligados a firmar un buen papel en Encamp.